Пять факторов в пользу небольшого укрепления рубля

После четырёх дней ослабления, в пятницу мы видели стабилизацию рубля. В третий раз за последние три месяца (также, как в мае и конце июня этого года) в качестве сопротивления для пары доллар/рубль выступил уровень 64 руб. Во второй половине дня пятницы рубль на фоне общего ослабления доллара на мировых рынках предпринял попытку укрепиться. В результате курс пары доллар/рубль опустился ниже 63,5 руб. Вместе с тем вернулся спрос на ОФЗ - индекс RGBI (Russian Government Bond Index) стабилизировался в районе 140 пунктов.

Отметим, что поздно вечером в пятницу рейтинговое агентство S&P объявило, что суверенный кредитный рейтинг России оставлен на уровне BBB-, прогноз стабильный. Вместе с тем несколько настораживает снижение оценки темпов роста ВВП с 1,8% до 1,6% и повышение прогноза курса пары доллар/рубль на конец года с 60,5 руб. до 64 руб.

В начале этой недели внешний фон для рубля умеренно-позитивный. Геополитический фактор ушёл на второй план. Президент США Дональд Трамп переключился на торговые войны с Китаем и критику ФРС США. Котировки Brent стабилизировались в районе $73, распродажи в ОФЗ приостановились, доллар слабеет на мировых валютных рынках. Перечисленные факторы вместе с сохранением суверенного кредитного рейтинга России агентством S&P на прежнем уровне способствуют небольшому укреплению российской валюты. Актуальный диапазон движения для пары доллар/рубль на сегодня составляет 62,8-63,8 руб., для пары евро/рубль - 73,5-74,6 руб.

В пятницу на рынке черного золота была спокойная торговая сессия – котировки нефти марки Brent стабилизировались в районе $73 за баррель. Сегодня с утра котировки нефти немного снижаются – на 0,12% – бочку Brent на бирже можно купить по $73. Поддержку нефти оказали ослабление доллара и заявление министерства энергетики Саудовской Аравии, что в июле экспорт будет на июньском уровне, а в августе сократится на 100 тыс. баррелей в сутки. Отметим также, что по данным Baker Hughes количество активных нефтяных буровых установок в США за неделю снизилось на 5 единиц, до 858 штук.

На текущий момент единственный резко негативный для нефти фактор - обострения торговых войн в мире. В пятницу президент США Дональд Трамп объявил о планах ввести торговые пошлины на товары из Китая на $500 млрд, это может привести к замедлению темпов роста мировой экономики (по оценкам МВФ, на 0,5%) и спроса на нефть соответственно. Актуальный диапазон торгов для нефти марки Brent на понедельник составляет $72-$74 за баррель.







Роман Ткачук, старший аналитик Альпари







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