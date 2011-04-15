В понедельник коррекция вниз по индексу РТС приостановилась – смягчение внешнего фона позволило трейдерам осознать, что дальнейшее расширение разрыва в значениях мултипликаторов между мировыми и российскими фондовыми индексами было бы не оправданным. В итоге Сбербанк (SBER) подорожал на 2.0%, Мечел (MTLR) – на 1.7%, Газпром (GAZP) – на 1.4%, Северсталь (CHMF) – на 1.1%, Газпром нефть (SIBN) и Лукойл (LKOH) – на 0.9%.

Во втором эшелоне наметилось повышение по отдельным бумагам. Так, обыкновенные акции МРСК Северо-Запада (MRKZ) подорожали на 5.6%, корпорации Иркут (IRKT) – на 4.8%, НМТП (NMTP) – на 3.5%.

Фондовые индексы США в среднем немного повысились, фьючерсы на фондовые индексы США торгуются выше уровней закрытия, зафиксированных в понедельник. Европейские фондовые индексы закрылись в небольшом минусе, по азиатским наблюдается повышение.

В краткосрочной перспективе актуальным сценарием выглядит консолидация по индексу РТС. В то время как трейдеры на азиатских фондовых площадках демонстрируют оптимизм, связанный с планом китайского центробанка по стимулированию внутреннего спроса (а отчасти, и со слухами о возможности «тонкой настройки» денежной политики Банком Японии, заседание которого пройдет на следующей неделе), обстановка на сырьевых рынках не выглядит столь определенной. Кроме того, к потенциально негативным для развивающихся рынков факторам следует отнести наметившийся рост доходности по казначейским облигациям США (доходность по десятилетним бумагам повысилась с 2.89% годовых в пятницу до 2.95% в понедельник). На валютном рынке коррекция вниз по индексу доллара (DXY) приостановилась, что может способствовать приостановке коррекции вниз и по паре доллар-рубль вблизи отметки 63.0.







Антон Старцев, ведущий аналитик компании «ОЛМА»











В разделе "Комментарии" информационного агентства AK&M публикуются материалы, представленные российскими и зарубежными инвестиционными компаниями и банками. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции агентства AK&M. Представленные в комментариях мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала. Комментарии носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по покупке либо продаже ценных бумаг. По вопросам размещения информации в данном разделе можно обращаться в редакцию агентства по телефону (495) 916-71-52 доб. 0102.