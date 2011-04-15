Рынок акций РФ закончил торги в понедельник на позитивной ноте.

Позитивные изменения последовали за неделей снижения, когда на волне падения спроса на рублевые активы акции компаний и рубль оставались под давлением. Хотя в целом графики технического анализа демонстрирую боковую динамику двух основных фондовых индексов, что указывает, с одной стороны, на отсутствие драйверов к росту, а с другой, невозможность индексов «провалиться» вниз из–за поддержки высоких цен на сырую нефть.

В лидерах среди выросших в цене бумаг по итогам торгов были акции

компаний машиностроительного (+0,87%), металлургического (+0,73%) и финансового (+0,27%) секторов.

Индекс ММВБ к концу торгов повысился на 0,60% и закрылся на отметке 2261.25 пункта. Индекс РТС вырос на 1,38% и на уровне 1129.92 пункта на фоне продолжения роста курса рубля к доллару США и к евро.

Цены на сырую нефть к концу торгов в РФ выросли на волне надежд, что китайская экономика устоит под напором США, что будет способствовать сохранению высокого спроса на сырую нефть. Также котировки поддерживались новыми угрозами, которые следовали в понедельник из Белого дома. Стоимость североморской нефти марки Brent к концу торгов в России выросла на 0,85%, до 73,63 долларов за баррель. Западно-техасская WTI поднялась на 0,53%, до 68,62 долларов за баррель.

На валютном рынке рубль торговался к концу регулярной торговой сессии с повышением против евро и доллара, продолжая боковую динамику поддерживаемых спросом на ОФЗ и акции РФ. Пара доллар США/рубль со сроком расчётов «завтра» к завершению торговой сессии снизилась на 0,73%, до 63,04 рублей за доллар. Пара евро/рубль со сроком расчётов «завтра» упала на 0,80%, до 73,80 рублей.

Мы ожидаем продолжения краткосрочного укрепления курса российской

валюты. А вот рынку акций будет сложно продолжить рост на фоне низкого спроса на рискованные активы стран с развивающейся экономикой.







Сергей Козловский, руководитель аналитического отдела Grand Capital







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