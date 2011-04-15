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24.07.2018

Нефть не готова к внятному восстановлению

Нефть марки Brent пыталась расти в понедельник, но, достигнув локального сопротивления в районе 74,50, привлекла волну фиксации прибыли и практически вернулась на исходные позиции. Перед открытием европейской сессии котировки демонстрируют умеренный медвежий уклон, снова угрожая отметке 73.
В сырьевом сегменте наблюдаются неоднозначные настроения. С одной стороны, обострение словесной перепалки между США и Ираном вернуло игрокам веру в то, что Вашингтон все же не станет смягчать свою позицию в контексте санкций. А это значит, что сокращение производства и добычи в ближневосточной стране будет ощутимым и может снова повлечь спекуляции на тему дефицита предложения.
С другой стороны, две страны угрожают друг другу войной, а это уже угроза для мирового спроса. Кроме того, ценам мешает расти перспектива наращивания добычи ОПЕК, а точнее, неопределенность в этом вопросе. Саудовская Аравия подчеркнула, что не станет наводнять рынок своими дополнительными баррелями, но какими будут цифры по добыче, пока неясно.
Все это привносит на рынок неуверенность и неопределенность, которую так не любят инвесторы. В этих условиях путь наименьшего сопротивления для котировок – скорее, вниз, что подтверждается и техническими факторами, поскольку Brent пока не готова к уверенному пробою отметки 75.



Михаил Мащенко, аналитик социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ






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