Стоимость нефти марки Brent продолжает консолидироваться в районе $73 за баррель. Торговая сессия понедельника традиционно оказалась довольно спокойной, трейдеры возобновили работу с прежним фундаментом. Настроения на рынке углеводородов продолжают определяться опасениями потенциального перепроизводства сырья, способного привести к избыточному накоплению запасов. Положительное влияние на котировки планов Саудовской Аравии сократить в августе экспорт нефти на 100 тыс. баррелей в сутки постепенно сошло на нет. Видимо, участники рынка все же обратили внимание на очевидные несостыковки с обозначенными ранее намерениями стран ОПЕК+ увеличить поставки на 1 млн. баррелей в день. Судя по всему, данная цель в том числе и для Саудовской Аравии останется первичной. Стоит отметить, что при реализации данного сценария баланс между спросом и предложением на рынке черного золота будет нарушен. При этом перекос в пользу избыточного предложения будет усилен еще и замедлением темпов роста мировой экономики из-за продолжающегося торгового противостояния США и Китая. В минувшую пятницу президент США Дональд Трамп в интервью CNBC сообщил о готовности обложить импортными пошлинами весь китайский экспорт, стоимостной эквивалент которого только в прошлом году превысил $500 млрд. После этого риск развязывания полноценной торговой войны стал еще более реальным. На этом фоне короткие позиции по нефти остаются более перспективным решением.







Артем Деев, ведущий аналитик Amarkets











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