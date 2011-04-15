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24.07.2018

Рубль ждет консолидация

В понедельник рубль перешел к восстановлению против иностранных валют после череды распродаж. «Россиянина» поддержало сразу несколько факторов, сочетание которых вернуло доллар в район отметки 63 руб. По итогам сессии доллар и евро просели на 0,45% и 0,7% соответственно.
В пользу нашей валюты сыграло приближение пика налогового периода, который традиционно сопровождается повышенным спросом на рублевую ликвидность. Еще одним фактором, подпитавшим спрос на российские активы в целом, послужило снижение градуса санкционной напряженности после того, как американский минфин допустил освобождение «Русала» от санкций. Также в качестве поддержки выступили попытки роста нефти и угасание бычьего импульса доллара, который продолжил переваривать заявления Трампа о сильной национальной валюте.
Все это вкупе с ожиданиями встречи президентов России и США в Вашингтоне ослабило давление на рубль. Однако говорить об устойчивом продолжении подъема не приходится. Скорее, в ближайшее время мы увидим консолидацию пары доллар/рубль в более тесном диапазоне после недавних колебаний. Нефть Brent с утра торгуется с нисходящим уклоном, а доллар на форексе пытается расти. Исходя из этих факторов, можно предположить, что в зависимости от дальнейших настроений по американской валюте, котировки пары продолжат осциллировать вблизи отметки 63 руб., где ключевой является 50-дневная скользящая средняя в районе 62,50 руб.



Игорь Ковалев, аналитик ГК ИнстаФорекc

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