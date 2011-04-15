Рубль укрепляется, отступая от уровней поддержки

Восстановление спроса на риски оказало благотворное влияние на российскую валюту в ходе торгов в понедельник. Пара USDRUB снизилась на 45 копеек до 63.07, а EURRUB ослабела на 69 копеек до 73.76. Помимо внешних факторов (S&P500 обновил максимумы с февраля, а нефть приостановила падение) локальное значение имеет близость уровней сопротивления, откуда рубль разворачивался к росту в предыдущие несколько месяцев.

На глобальном рынке доллар наращивал позиции в понедельник, прибавив за сутки 0.3% на фоне разрастающихся опасений, что ЦБ Японии и еврозоны будут отказываться от стимулов как раз в тот период, когда мировой рост развернулся в сторону замедления и стал менее синхронным. Эти страхи подпитывают распродажу облигаций, вызывая рост доходности. В Азии позитивная динамика акций поддерживается новостями, что Пекин будет смягчать налоговую политику, намереваясь подстегнуть рост экономики.

Таким образом, на рынках весьма смешанный новостной фон к началу дня. Однако фактор позитивной динамики Китая, выглядит более сильным в краткосрочном плане, вероятно, поддерживая рубль на старте торгов во вторник. В расчёте на более длительную перспективу всё же стоит обратить внимание на рост доходности на долговых рынках.

Складываются предпосылки для опасной ситуации. Вводимые двухсторонние тарифы дополнительно подстёгивают инфляцию, которая и без того за счёт уже вблизи целевых уровней или несколько превышает их. Самая низкая за последние 10 лет безработица будет лишь ускорять этот процесс. При этом страхи вокруг торговых войн вредят экономическому росту, который и без того демонстрирует замедление. В результате, мировой рост становится более хрупким и менее способным пережить ужесточение монетарной политики. При этом высокая инфляция будет ограничивать возможности ЦБ по стимулированию роста.







Александр Купцикевич, финансовый аналитик FxPro







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