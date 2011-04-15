Рынок акций РФ закончил торги во вторник в «зеленой» зоне благодаря позитивным настроениям участников рынка, вдохновленных хорошей корпоративной отчетностью компаний за второй квартал. Также спрос на рискованные активы обеспечило восстановление цен на сырую нефть и возобновление покупок ОФЗ на российском долговом рынке.

В лидерах среди поднявшихся в цене бумаг по итогам торгов были акции компаний металлургического (+1,52%), машиностроительного (+0,87%) и финансового (+0,61%) секторов.

Индекс ММВБ к концу торгов повысился на 0,75% и закрылся на отметке 2278.30 пункта. Индекс РТС вырос на 1,23% и остановился на уровне 1143.81 пункта на фоне локального укрепления курса рубля к доллару США и евро.

Цены на сырую нефть к концу торгов в РФ выросли на фоне снижения

геополитической напряженности и ожидания данных об уменьшении запасов нефти в США от Американского института нефти (API) за прошлую неделю. Цена на североморскую нефть марки Brent к концу торгов в России выросла на 1,19%, до 73,93 долларов за баррель. Котировки WTI поднялись на 1,59%, до 68,97 долларов за баррель.

На валютном рынке рубль торговался к концу регулярной торговой сессии с повышением против евро и доллара, продолжая оставаться в боковом диапазоне, поддерживаемый спросом на ОФЗ и акции РФ. Пара доллар США/рубль со сроком расчетов «завтра» к завершению торговой сессии выросла на 0,51%, до 62,74 рублей за доллар. Пара евро/рубль со сроком расчетов «завтра» увеличилась на 0,49%, до 73,35 рублей.

Рост спроса на рублевые активы, по-видимому, будет ограниченным из-за сохранения множества негативных факторов, к которым относятся и торговые войны, и перетекание капиталов из стран с развивающейся экономикой в страны с развитой.







Сергей Козловский, руководитель аналитического отдела Grand Capital







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