Трамп ударил по рублю

Неожиданный твит Трампа вчера вечером резко изменил ход торгов рубля. От внутридневных минимумов на 62.65 пара подскочила на 90 копеек после слов президента США, что Россия «будет изо всех сил проталкивать демократов» на предстоящих выборах. Эти слова были восприняты рынком как готовность Трампа поддерживать новые санкции против России. До этих слов российский рынок практически игнорировал сообщения о новом готовящемся в Сенате США пакете санкций.

Умеренно-позитивная динамика на глобальных мировых площадках позволила рублю несколько отойти от внутридневных максимумов, закончив торги вторника около 63.33 (+0.26 по итогам дня) по USDRUB и 73.98 (+0.22) по EURRUB.

Несмотря на то, что подобные угрозы Трампа наверняка, не будут иметь таких же разрушительных последствий для российской валюты, как объявленные в апреле меры (тогда рубль потерял более 10% за несколько дней), всё же с утра в среду вероятно продолжение негативной динамики, так как не все игроки отреагировали вчера вечером после закрытия основной торговой сессии.

Скорее всего, что рубль станет чуть более уязвим в ближайшее время к плохим новостям. В результате у быков в валюте появится новый шанс испытать на прочность важные области сопротивления вблизи 64 за доллар и 74 за евро.







Александр Купцикевич, финансовый аналитик FxPro





В разделе "Комментарии" информационного агентства AK&M публикуются материалы, представленные российскими и зарубежными инвестиционными компаниями и банками. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции агентства AK&M. Представленные в комментариях мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала. Комментарии носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по покупке либо продаже ценных бумаг. По вопросам размещения информации в данном разделе можно обращаться в редакцию агентства по телефону (495) 916-71-52 доб. 0102.