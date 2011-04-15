Угроза новых санкций снова давит на рубль

Всё хорошее быстро кончается. Укрепление рубля продолжалось лишь две торговые сессии, до того момента, как американские сенаторы Линдси Грэм и Роберт Менендес объявили, что представят законопроект об усилении американских санкций против России. Законопроект будет направлен на голосование в ближайшие дни, как будто и не было рукопожатий президентов Владимира Путина и Дональда Трампа на прошлой неделе в Хельсинки. Новые санкции могут коснуться энергетического и финансового секторов, а также госдолга. Последний фактор очень существенен для рубля – во владении нерезидентов находится почти 30% ОФЗ. Сегодня российские гособлигации окажутся под давлением продавцов, также как и российская валюта. Ближайшей целью роста для курса пары доллар/рубль является значение 63,5 руб. Если этот уровень не устоит, курс доллара может подняться до 64 руб. Более сильного ослабления рубля мы не ожидаем - рынки уже привыкли к внешнеполитическому давлению США на Россию и к угрозам расширения санкций.

На наш взгляд, риск существенного расширения санкций низкий. Настораживает лишь то, что разработкой закона занимаются такие значимые представители власти, как сенатор-республиканец Линдси Грэм и член комитета Сената по международным отношениям Роберт Менендес. А в своём проекте они рассматривают ключевые для России сектора экономики, поэтому стоит внимательно следить за развитием ситуации. В любом случае, интересно будет ознакомиться с текстом предлагаемого законопроекта.

Геополитический фактор продолжает оставаться для рубля основным. При этом российская валюта практически игнорирует рост нефтяных котировок – сегодня с утра стоимость барреля Brent вернулась к $74. Актуальный диапазон движения для курса пары доллар/рубль на сегодня составляет 63-64 руб., для евро/рубль -73,4-74,6 руб.

В пользу роста нефтяных котировок оказались и опубликованные вчера цифры по запасам нефти. По данным API, за неделю они упали на 3,2 млн баррелей (ожидалось снижение на 2,3 млн баррелей). Сегодня в 17:30 выйдут официальные цифры от Минэнерго США. Если падение запасов подтвердится, то нефтяные котировки продолжат рост. Ближайшая цель роста находится на отметке $74,5 за бочку черного золота. Актуальный диапазон торгов для нефти марки Brent на сегодня составляет $73,5-74,5.







Роман Ткачук, старший аналитик Альпари







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