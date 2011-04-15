Цены нефти несмело карабкаются вверх

Цены нефти, а также других энергоносителей во вторник умеренно подросли. Подрастанию способствовало небольшое снижение курса доллара, который во вторник потерял около 0,2% против корзины других валют. Иные факторы пребывают во временном равновесии. Угрозы охлаждения мировой экономики в связи с раскручивающимся маховиком торговых войн в значительной мере уравновесили предполагаемые будущие запреты на поставки нефти из Ирана. А другие факторы не баловали рынок новизной. Разве что рынок обратил внимание на новости из Китая. Госсовет КНР днем ранее объявил, что планирует значительно увеличить инвестиции в инфраструктурные проекты. Подобные планы несколько снижают тревоги по поводу торможения роста мирового спроса на нефть. Кстати, новые инициативы Трампа перед открытием сегодняшних переговоров по торговле с главой Еврокомиссии Жаном-Клодом Юнкером по обнулению всех торговых пошлин в торговле между США и ЕС, тоже несколько ослабляет градус напряжения по поводу эскалации торговых войн. В результате цены нефти марки Брент переместились к верхней границе диапазона 71,5-74 доллара за баррель, в котором они большей частью находятся уже больше недели. Локально стремление к дальнейшему повышению несколько перевешивает, но пока неясно смогут ли цены «вышагнуть» вверх из указанного диапазона.

Американский институт нефти представил свои оценки динамики запасов. По их версии запасы сырой нефти в США за неделю снизились на 3,16 мб (Cushing: -0,808мб, Gasoline: -4,87мб, Distillates: -1,32мб). Аналитики полагают, что за неделю произошло снижение запасов нефти на 3,17 мб, а также снижение запасов бензина на 0,808 мб. Рынки с большим нетерпением и интересом будут ожидать сегодняшних данных от Минэнерго США по динамике запасов и добычи нефти в стране.

У нас событием дня для нефтяной отрасли стало принятие Госдумой двух законов о завершении налогового маневра. На завершающей стадии налогового маневра экспортная пошлина на нефть будет снижаться с нынешних 30% до 0% в течение шести лет, начиная с 2019 года, при одновременном повышении НДПИ на нефть в течение трех лет (по 2021 год). В рамках закона предусматриваются специальные меры по сдерживанию возможного роста цен на нефтепродукты. Это акцизы на нефтепродукты и обратные акцизы на перерабатываемую нефть. Посмотрим, по карманам автолюбителей насколько действенными окажутся предлагаемые меры.







Подлевских Николай Аркадьевич, начальник аналитического отдела

АО ИК "Церих Кэпитал Менеджмент"





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