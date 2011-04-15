Brent нацелена на отметку $75

На рынке нефти продолжается плавное восхождение уже четвертый день кряду. Brent медленно, но верно движется в направлении уровня 75, к которому котировки подталкивает снижение опасений по поводу возвращения переизбытка нефти на мировой рынок.

Также угасли волнения о потенциальном угасании мирового спроса и прежде всего – со стороны Китая. Вчера власти Поднебесной анонсировали меры поддержания экономики, куда вошло увеличение расходов на инфраструктуру. Это немного успокоило участников рынка, которые оценивают потенциальное влияние на спрос со стороны крупнейшего потребителя в контексте торговых войн.

Еще один фактор, который в последнее время радует быков по нефти – статистика из США. Как показали данные API, на прошлой неделе запасы сырой нефти упали сильнее ожиданий, на 3,2 млн баррелей против 2,3 млн по прогнозам. Более того, запасы бензина сократились почти на 5 млн баррелей, а запасы дистиллятов – на 1,3 млн. Официальные данные будут опубликованы сегодня Министерством энергетики США, и если отчет окажется не менее бычьим, это поможет Brent продолжить восхождение.

В краткосрочной перспективе повышательные риски для цен преобладают. Однако в случае обострения торговой войны или появления новых признаков увеличения мирового предложения котировки могут с легкостью вернуться в нисходящее русло, поскольку рынок сейчас чувствителен к таким новостям.







Михаил Мащенко, аналитик социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ















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