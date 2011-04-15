Рынок акций РФ закончил торги в среду разнонаправленно на волне

опасений, что США расширят свои санкции в отношении госбумаг РФ, и повышения цен на сырую нефть. В центре внимания инвесторов пятничное заседание ЦБ РФ, а также решение по ставкам ЕЦБ в четверг.

В лидерах среди поднявшихся в цене бумаг по итогам торгов были акции компаний машиностроительного (+0,87%), нефтегазового (+0,72%) и металлургического (+0,31%) секторов. Индекс ММВБ закончил торги c повышением на 0,20% и закрылся на отметке

2282.84 пункта. Индекс РТС снизился на 0,18% и остановился на уровне 1141.70 пункта на волне возобновления роста курса рубля к доллару США и евровалюте.

Цены на сырую нефть к концу торгов в РФ выросли на фоне публикации данных по запасам нефти и нефтепродуктов от Министерства энергетики США, которые показали более заметное снижение, чем это ожидалось. Также упали запасы бензина на 2,328 млн баррелей и дистиллятов на 0,101 млн баррелей. Котировки североморской нефти марки Brent к концу торгов в России выросли на 0,67%, до 73,93 долларов за баррель. Западно-техасская WTI поднялась на 0,88%, до 69,12 долларов за баррель. Но, что интересно, цены на сырую нефть хоть и выросли, но не так, как это могло бы быть при других обстоятельствах. Сильным сдерживающим фактором является опасение замедления роста мировой экономики на фоне торговых войн.

На валютном рынке рубль торговался к концу регулярной торговой сессии в плюсе по отношению к евро и доллару, в целом оставаясь в «боковике», поддерживаемый высокими ценами на сырую нефть. В фокусе рынка заседание ЦБ РФ по денежной политике, которое состоится в конце этой недели. Пара доллар США/рубль со сроком расчетов “завтра” к завершению торговой сессии снизилась на 0,44%, до 63,02 рублей за доллар. Пара евро/рубль со сроком расчетов “завтра” упала на 0,55%, до 73,56 рублей.

Мы не ожидаем заметного изменения курса рубля перед заседанием ЦБ РФ в пятницу. Вероятнее всего, что инвесторы будут проявлять осторожность.







Сергей Козловский, руководитель аналитического отдела Grand Capital





В разделе "Комментарии" информационного агентства AK&M публикуются материалы, представленные российскими и зарубежными инвестиционными компаниями и банками. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции агентства AK&M. Представленные в комментариях мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала. Комментарии носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по покупке либо продаже ценных бумаг. По вопросам размещения информации в данном разделе можно обращаться в редакцию агентства по телефону (495) 916-71-52 доб. 0102.