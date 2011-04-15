Главная страница

Для подписчиков

ПОЛНАЯ ЛЕНТА
AK&M - НОВОСТИ ТЭК
AK&M - НОВОСТИ Машиностроения

В свободном доступе

Новости дня
Комментарии
Подписка

На главную страницу

Новости
Раскрытие
Тенденции
Базы данных
Слияния и поглощения
Аналитика
Рейтинги
Валюты
Конференции

Об Агентстве
Продукты
Контактная информация



Новости AK&M
сделать домашней страницей добавить в избранное карта сервера По английски
продукты и услуги

Новости Комментарии Аналитика Курсы валют Эмитенты

26.07.2018

Рубль настроен на дальнейший подъем

В среду российская валюта укрепилась к бивалютной корзине, что выглядело вполне объяснимым, учитывая сочетание присутствующих на рынке факторов. По итогам сессии пара доллар/рубль опустилась чуть ниже ключевой отметки 63 руб., потеряв 0,5%. Евро/рубль обосновалась в районе 73,50 руб., практически отыграв ралли, состоявшееся днем ранее.
Рубль перешел к восстановлению на фоне дальнейшего отступления доллара и удорожания нефти. Несмотря на раскорреляцию с черным золотом, наша валюта все же ощущает дополнительный прилив энтузиазма, когда в сырьевом сегменте господствуют покупатели. Что касается угрозы ужесточения санкций со стороны США, участники рынка решили, что на данном этапе вероятность их реализации ничтожно мала. Во-первых, законопроект раскритиковали даже республиканцы, а во-вторых, чиновники в скором времени уходят на каникулы. Так что на ближайшее время санкции – не повод для беспокойства.
На руку «россиянину» играет и спад напряженности на торговом фронте, который давит на доллар. В ходе недавней встречи Трамп и Юнкер пришли к определенным договоренностям, хотя окончательно вопрос с автомобильным сектором не разрешен. Впрочем, позитивной риторики уже достаточно, чтобы подогреть спрос на рисковые активы, включая рубль. Учитывая, что на утренних торгах четверга доллар продолжает дешеветь, а нефть – расти, пара доллар/рубль продолжит падение с ближайшей целью на 62,75 руб. и далее – на 62,60 руб., где проходит 50-дневная скользящая средняя.



Игорь Ковалев, аналитик ГК ИнстаФорекc







В разделе "Комментарии" информационного агентства AK&M публикуются материалы, представленные российскими и зарубежными инвестиционными компаниями и банками. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции агентства AK&M. Представленные в комментариях мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала. Комментарии носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по покупке либо продаже ценных бумаг. По вопросам размещения информации в данном разделе можно обращаться в редакцию агентства по телефону (495) 916-71-52 доб. 0102.


Главные новости
 
 


КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЗАО "Анализ, Консультации и Маркетинг"
Cвидетельство о регистрации
средства массовой информации
Эл №ФС77-44607 от 15.04.2011г.
Сайт может содержать материалы 16+
Copyright © 1996- AK&M
 
Тел.: +7 (495) 916-70-30,
          +7 (499) 132-61-30
Факс: +7 (499) 132-69-18 / 60-93
E-mail: postmail@akm.ru
Адрес редакции: 119333, г. Москва,
ул. Губкина, д. 3

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100