Рубль сосредоточен на геополитике

С начала недели продолжается стабилизация курса рубля к доллару в коридоре 62-63 руб. Возможно, что валютным трейдерам эта «болтанка» в узком коридоре уже надоела, и хочется увидеть более сильные движения и направленный тренд, однако пока за пределы коридора выйти рискованно. Играть на укрепление рубля не позволяет новостной фон, а на ослабление тоже довольно опасно – у доллара есть свои риски. В среду рубль немного подорожал к доллару – на 0,26%, до 62,964 руб. за доллар США. По отношению к евро рубль также немного укрепился на 0,12%, до 73,64 руб. за евро. Российский индекс гособлигаций RGBI в среду понизился на 0,18%, спрос на ОФЗ пока невысок, вероятно, из-за угроз конгрессменов США принять закон, распространяющий санкции на операции с российским госдолгом. Однако на курс рубля эта новость не оказала никакого воздействия, если не считать умеренного ослабления рубля к доллару утром после открытия торгов.

В южноафриканском Йоханнесбурге открывается очередной саммит стран группы БРИКС. В работе саммита 26-27 июля примет участие президент России Владимир Путин. Саммит обещает быть интересным, а риторика на нем в адрес США – достаточно жесткой, так как одним из вопросов повестки дня является вопрос о совместных действиях стран БРИКС в период торговых войн, и ясно, что речь идет о неодобрении политики США. Китай, входящий в БРИКС, является одним из вынужденных участников этой торговой войны, так что можно ожидать заявлений представителей КНР относительно планов по дальнейшей девальвации юаня и возможного перехода на расчеты в национальной валюте с партнерами по БРИКС.

Нефть марки Brent в среду подорожала на 1,1%, до $74,43 за баррель. Доллар на вчерашних торгах ослаб к евро на 0,38%, пара EUR/USD выросла до $1,173 за евро. Мы полагаем, что пара доллар/рубль сегодня будет торговаться в коридоре 62-63,5 руб., а пара евро/рубль - в диапазоне 73-74 руб.







Наталья Мильчакова, заместитель директора аналитического департамента Альпари











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