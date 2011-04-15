На валютном рынке в начале торгов вероятно продолжение консолидации

В четверг в секторе высоколиквидных бумаг не сложилось единой динамики движения цен. Заметно подорожали акции Магнита (MGNT, +5.7%), сообщившего о сохранении сомнений в обоснованности условий сделки по покупке фармдистрибьютора «СИА Групп» и подтвердившего планы по обновлению сети супермаркетов. Новатэк (NVTK), опубликовавший отчетность по МСФО за второй квартал текущего года, вырос на 2.1%. ММК (MAGN) подорожал на 1.9%, Алроса (ALRS) и НЛМК (NLMK) – на 1.5%. Тем временем обыкновенные акции Сбербанка (SBER) подешевели на 1.7% - поводом к возобновлению продаж по бумагам банка могли стать сообщения об уходе со своего поста Ю. Талвитие, отвечавшего за отношения с инвесторами (IR). Тем временем обстановка на мировых рынках остается несколько неопределенной, инвесторы следят за потоком статистики и корпоративной отчетности. В четверг отчетность за второй квартал опубликовали 74 компании, акции которых входят в индексную корзину S&P 500, из них 61 (82%) сообщила о чистой прибыли выше прогнозов.

Во втором эшелоне было отмечено повышение по отдельным бумагам. Так, обыкновенные акции Камаза (KMAZ) подорожали на 6.9%, Самараэнерго (SAGO) – на 5.4%, ТГК-1 (TGKA) – на 5.0%.

Фондовые индексы США закрылись в среднем в минусе, фьючерсы на фондовые индексы США торгуются немного выше уровней закрытия, зафиксированных в четверг. Европейские фондовые индексы закрылись в плюсе, по большинству азиатских индексов наблюдается небольшая коррекция вниз.

В краткосрочной перспективе возможна консолидация вблизи отметки 1150 пунктов по индексу РТС. На американском долговом рынке вновь наметилось плавное повышение доходности, которое может негативно влиять на спрос инвесторов на рынках акций. Вместе с тем, доходность по десятилетним казначейским облигациям США остается ниже 3.0% годовых, а значит, пока нет оснований для существенного оттока капитала с рынков акций. В течение дня трейдеры на западных фондовых площадках продолжат следить за потоком корпоративной отчетности и статистики, особенно интересными могут оказаться предварительные данные по ВВП США за второй квартал текущего года (15:30 мск) – консенсус-прогноз Bloomberg предполагает ускорение темпов роста с 2.0% до 4.2% в годовом выражении. На валютном рынке в начале торгов вероятно продолжение консолидации вблизи 63.0 по паре доллар-рубль, в течение дня на ход торгов может оказать влияние комментарий ЦБ РФ по итогам регулярного заседания (решение по ключевой процентной ставке ожидается в 13:30 мск).







Антон Старцев, ведущий аналитик компании «ОЛМА»











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