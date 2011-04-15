Снижения ставки ЦБР сегодня ждать не стоит

Единая валюта торгуется на недельных минимумах против доллара, попав под давление после сохранения мягкого тона ЕЦБ в ходе очередного заседания. Пара EURUSD опустилась до 1.1640, потеряв около 0.9% после выступления Драги. Ускорение инфляции и одновременное обещание удерживать ставки неизменными сокращают реальную (за вычетом инфляции) доходность вложений в европейские активы. Такая мягкость позиции ЕЦБ вызвала давление на европейские облигации и евро.

Евро также снижался к рублю. Пара EURRUB упала за четверг на 39 копеек до 73.29 (минимумы за неделю). При этом USDRUB прибавила 14 копеек, поднявшись до 62.96.

Нефть продолжает неспешное восстановление и торгуется к утру пятницы по $75 за баррель марки Brent. Причиной роста служит ограничение отгрузки нефти Саудовской Аравией через Красное море после нападения на два её танкера. Позитивная динамика нефти, хотя и не оказывает значимого влияния на рубль, всё же формирует позитивный фон, способствующий подъёму российского рынка.

Также сегодня ожидается решение по ставке ЦБР. Аналитики не ждут изменения ставки с текущего уровня 7.25%. При этом потенциал наиболее сильного влияния на торги с рублём имеет сопутствующий комментарий. Участники торгов будут пытаться оценить, когда же ЦБ намерен продолжить смягчение. Судя по ускоряющейся инфляции, вряд ли стоит ожидать этого шага до конца года. В будущем году из-за планируемого повышения НДС также больше повышательных инфляционных рисков. Поэтому продолжение смягчения политики ЦБР возможно, на наш взгляд, только в случае угрозы рецессии в экономике России.

Торги на глобальных фондовых рынках в пятницу проходят весьма спокойно, рынки демонстрируют смешанную динамику вблизи уровней открытия. Главным событием сегодня станет первая оценка ВВП США за II квартал. Ожидается, что этот показатель превысит 4%, что станет самым высоким значением данного показателя за почти 4 года.







Александр Купцикевич, финансовый аналитик FxPro











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