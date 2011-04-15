Внимание инвесторов в пятницу будет приковано к результатам заседания ЦБ РФ по денежной политике и ВВП России

Рынок акций РФ закончил торги в четверг в плюсе, поддерживаемый

повышением цен на сырую нефть, а также договоренностью между США и ЕС о пошлинах. По большому счету, данное соглашение можно назвать капитуляцией европейцев перед напором американского президента. Несмотря на повышательную динамику, основные индексы РФ торгуются в «боковике» уже не первый месяц, испытывая отсутствие сильного стимула к росту.

В лидерах среди выросших в цене бумаг по итогам торгов были акции

компаний потребительского (+0,94%), машиностроительного (+0,87%) и энергетического (+0,68%) секторов.

Индекс ММВБ к концу торгов вырос на 0,45% и закрылся на отметке 2293.07 пункта. Индекс РТС увеличился на 0,62% и остановился на уровне 1148.79 пункта на фоне роста курса рубля к евро и его небольшого снижения к доллару США.

Цены на сырую нефть к концу торгов в РФ выросли на фоне надежд, что торговые войны не «убьют» рост мировой экономики. Рынок также отыгрывал снижение запасов нефти и нефтепродуктов в США, которые были обнародованы в среду. Котировки североморской нефти марки Brent поднялись на 0,81%, до 74,52 долларов за баррель. Западно-техасская WTI выросла на 0,62%, до 69,73 долларов за баррель.

На валютном рынке рубль торговался к концу регулярной сессии

разнонаправленно по отношению к доллару и евро. К доллару он немного снизился, а к евро заметно укрепился на фоне падения основной валютной пары евродоллар на рынке форекс на фоне итога заседания ЕЦБ по монетарной политике. Теперь все внимание инвесторов обращено к заседанию ЦБ РФ по денежной политике, которое состоится в пятницу. Пара доллар США/рубль со сроком «расчетов» завтра к завершению торговой сессии подросла на 0,12%, до 62,89 рублей за доллар. Пара евро/рубль со сроком «расчетов» завтра упала на 0,53%, до 73,29 рублей.

Мы не ожидаем, что итогом заседания ЦБ РФ будет изменение процентных ставок. Скорее всего, регулятор оставит их на прежнем уровне.

Внимание инвесторов в пятницу будет приковано к результатам заседания ЦБ РФ по денежной политике и ВВП России. Кроме этого, интерес вызовет публикация данных ВВП США за второй квартал, а также большой пакет экономических данных от Мичиганского университета.







Сергей Козловский, руководитель аналитического отдела Grand Capital





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