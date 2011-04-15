Что ждать рублю и рынку от решения Банка России?

На вчерашних торгах доллар пошел вниз. По всей видимости, в ближайшие дни будет обеспечено движение пары доллар/рубль на уровень в 62,5 руб., а если гринбек не удержится на этом уровне, то он пойдет на 62,2 руб. Сможет ли доллар пойти ещё ниже – будет зависеть от новостного фона. По итогам торгов в четверг рубль укрепился к доллару на 0,29%, до 62,783 руб. за доллар США. А по отношению к евро рубль вырос больше - на 0,6%, до 73,162 руб. за евро. Прошедшее в четверг заседание Европейского центрального банка, на котором было принято ожидаемое решение оставить процентную ставку на нулевом уровне, не оказало существенного влияния на пару евро/рубль. Тем не менее, уровень сопротивления по паре евро/рубль в 73 руб. можно считать достаточно устойчивым, и пробить его вниз европейской валюте будет не так просто. Индекс государственных облигаций RGBI в четверг немного подрос (на 0,08%), новость о возможном распространении американских санкций на российские госбумаги, видимо, уже отыграна рынком.

Сегодня в 13.30 московского времени Банк России объявит свое решение по ключевой процентной ставке. Мы полагаем, что с высокой вероятностью ЦБ РФ оставит ключевую ставку без изменений на уровне 7,25%, так как выросшая в июне инфляция вряд ли мотивирует ЦБ РФ на новое снижение ставки.

Возможно, что с саммита БРИКС, проходящего в Йоханнесбурге, последуют интересные заявления, касающиеся геополитики и мировой экономики. Нефть Brent в четверг выросла на 0,85%, до $75,07 за баррель. Пара EUR/USD в четверг упала на 0,73%, до $1,164 за евро, отражая, по всей видимости, разочарование трейдеров решением ЕЦБ, а также новыми договоренностями по пошлинам на импорт между Еврокомиссией и президентом США, которые в Европе, видимо, считают выгодными больше США, чем ЕС.

Мы считаем, что пара доллар/рубль сегодня будет торговаться в коридоре 62,5-63,2 руб., а пара евро/рубль - по-прежнему в диапазоне 73-74 руб.

Министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих официально объявил о том, что королевство на неопределенный срок прекращает экспорт нефти через Баб-эль-Мандебский пролив. Это может способствовать дальнейшему повышению цены Brent, причем сейчас возникает вопрос о том, сможет ли Саудовская Аравия выполнять решение ОПЕК об увеличении добычи нефти. По нашей оценке, в ближайшие дни цена барреля Brent будет находиться в коридоре в $75-$76 за баррель.







Наталья Мильчакова, заместитель директора аналитического департамента Альпари













В разделе "Комментарии" информационного агентства AK&M публикуются материалы, представленные российскими и зарубежными инвестиционными компаниями и банками. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции агентства AK&M. Представленные в комментариях мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала. Комментарии носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по покупке либо продаже ценных бумаг. По вопросам размещения информации в данном разделе можно обращаться в редакцию агентства по телефону (495) 916-71-52 доб. 0102.