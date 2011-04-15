Индекс Мосбиржи отыграл половину падения и выбирает тренд

Рынок акций вчера робко пытался восстановиться, но так и не смог дойти до важной отметки 2300 пунктов по индексу мосбиржи. Возможно, сегодня мы увидим попытки проверить это сопротивление на прочность, но закрепиться выше будет очень сложно, учитывая фактор пятницы.

​Внешний фон с утра складывается нейтральный: нефть стоит на месте, а американские фьючерсы показывают лишь символический прирост. Никаких важных неотыгранныхсобытий со вчерашнего вечера также не произошло. Поэтому мы ждем открытия рынка в районе вчерашнего закрытия.

​С технической точки зрения Индекс Мосбиржи отыграл почти половину падения прошлой недели. Самое время выбирать направление дальнейшего тренда: то ли завершился классический отскок в половину падения, то ли снижение прошлой недели было аномалией для медленно растущего рынка, наподобие обвала начала апреля. Но впереди сейчас сильное сопротивление, а также фактор пятницы. Поэтому не исключено, что выбор будет сделан в начале августа.

​Сегодня к вечеру вероятна небольшая фиксация прибыли в преддверии выходных и после 4-х дней роста.

​Среднесрочным позитивом для всех мировых площадок является успех вчерашних переговоров президента США Дональда Трампа и главы Еврокомиссии Жаном-Клодом Юнкером. Судя по высказываниям лидеров на пресс-конференции, стороны готовы свернуть намечающуюся торговую войну. Следующим на очереди будет Китай – все понимают, что торговые войны несут ущерб обеим сторонам, поэтому договариваться придется. Однако победа Штатов не будет такой легкой, как над Европой.

​Все спокойно и на рынке нефти. Как и вчера, мы рекомендуем рисковать и открывать короткие позиции ближе к отметке 75 долларов за баррель. Поводов для роста нефти нет, однако про стопы забывать нельзя, помня, что нефть неоднократно росла и без причин.







Алексей Антонов, аналитик АЛОР БРОКЕР







В разделе "Комментарии" информационного агентства AK&M публикуются материалы, представленные российскими и зарубежными инвестиционными компаниями и банками. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции агентства AK&M. Представленные в комментариях мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала. Комментарии носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по покупке либо продаже ценных бумаг. По вопросам размещения информации в данном разделе можно обращаться в редакцию агентства по телефону (495) 916-71-52 доб. 0102.