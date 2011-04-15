Динамика российского рынка акций определяется ожиданиями итогов заседания ЦБ РФ

Торговая неделя на азиатских фондовых биржах завершается разнонаправленным движением индексов. Что касается Европы, то в последние сутки из-за переносов сроков повышения ставок со стороны ЕЦБ курс европейской валюты снижался против доллара США, стабилизировавшись у отметки 1,1640. В свою очередь, цены на нефть марки Brent со вчерашнего дня не изменились и торгуются вблизи уровня в $74,2 за баррель. Для российского рынка акций центральным событием сегодня станет заседание ЦБ РФ по вопросам кредитно-денежной политики. Мы ожидаем, что по его итогам будет объявлено о сохранении ключевой ставки на уровне 7,25%.







Даниил Егоров, руководитель управления торговых стратегий Dukascopy Bank SA







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