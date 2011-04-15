Yефть растет и уже по $75, рубль также прибавляет

Цена на нефть (сентябрьский фьючерс) к 15.23 мск в понедельник 30 июля повышалась на 0,8% до 75,39 доллара за баррель сорта Brent.

Рынок «черного золота» получает поддержку от новостей о перебоях в поставках нефти некоторыми членами ОПЕК. Это может привести к сокращению предложения нефти на мировом рынке. Имеется в виду снижение добычи в Венесуэле, ожидаемые санкции США против Ирана. Даже Саудовская Аравия недавно была вынуждена прервать транспортировку нефти через Баб-эль-Мандебский пролив из-за атак йеменских повстанцев на саудовские нефтяные танкеры.



Кроме того, макроэкономический позитив подогревает рынок нефти. ВВП США во втором квартале 2018 года возрос на 4,1% в годовом выражении с 2,2% в первом квартале. Это самые быстрые темпы роста с 2014 года, а рост ВВП (даже американский) требует ресурсов — в том числе и нефти.



На этом фоне рубль растет против доллара и евро в начале недели. Последний день обязательных выплат в бюджет в рамках налогового периода июля также поддерживает курс российской валюты.

В итоге курс доллара к 15.21 мск снижался на 0,5% до 62,47 рубля, евро — на 0,3% до 72,99 рубля. Рублевая цена «черного золота» колеблется выше уровня 4,7 за баррель сорта Brent.



До конца дня американская валюта будет колебаться в диапазоне 62-63 рубля, евро – в коридоре 72,4-73,6 рубля.



Иван Марчена, аналитик ГК Forex Club



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