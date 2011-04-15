Потенциал дальнейшего снижения курса доллара выглядит ограниченным

В понедельник 30 июля российские биржевые индексы возобновили рост на нейтральном внешнем фоне. Рублевый индекс Мосбиржи на момент написания обзора консолидируется неподалеку от значимого уровня в 2300 п., долларовый бенчмарк РТС ушел выше 1150 п. Курс доллара США опустился почти к 62,5 руб./$, но потенциал его дальнейшего снижения по-прежнему выглядит ограниченным. Полноценному росту российского рынка акций также препятствует непростая геополитическая ситуация.



В фокусе внимания инвесторов на внешних площадках остаются отчетности компаний. Тема торговых войн отошла на второй план, но в целом на рынках в этом отношении сохраняется пессимизм. Медь и никель на товарных рынках вновь снижаются. Нефть эталонной марки Brent, впрочем, стабильно держится в области $74-75 за баррель.



На российском фондовом рынке публикации финансовой отчетности также оказывают влияние на движение котировок в отдельных акциях. В России на этой неделе по международным стандартам за первое полугодие 20187 года отчитаются НЛМК, ММК, Энел Россия, Дикси.





Анастасия Соснова, аналитик ИК «Фридом Финанс»









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