Вчера индекс МосБиржи вырос на 0,13%. По идее до сентября должна наблюдаться тенденция летнего рынка - такого вяло-текущего. Но резкая реакция на отчетность американских компаний и сильное падение или рост цен на нефть могут раскачать летний рынок. К основным факторам риска для нашего рынка отнесу то, что санкции по поводу госдолга откладываются, скорее всего на сентябрь.



Тогда точно стоит ждать неприятных моментов. Из-за того, что Центробанк не стал снижать ставку, доходность облигаций осталась на привлекательных уровнях. А с другой стороны доходность по американским облигациям резко увеличилась, особенно по двухлетним, трёхлетним и десятилетним. В связи с этим «керритрейдеры» будут действовать осторожно.



По паре USD/RUB ничего нового. Пара имеет поддержку 61,7 - рубль локально укрепляется. Но скоро закончатся продажи валютной выручки, думаю именно на этом закрепление рубля завершится. Разве что какие-то продажи долларов могут быть в последний день месяца, то есть сегодня. Индекс доллара сейчас находится ниже 95-й фигуры, но сильно вниз пока не уходит.



Цены на нефть по-прежнему ниже сопротивления 75,5 (Brent). На рынке нефти сейчас много медвежьих факторов: рост добычи в США, рост добычи в Саудовской Аравии, зарождающаяся торговая война между США и Китаем, укрепление доллара, возможная разморозка Стратегического нефтяного резерва США, а также возобновление работы портов в Ливии. Имеются также некоторые бычьи факторы, такие как санкции против Ирана и решение Международной морской организации сократить уровень содержания серы в судовом топливе начиная с 2020 года. В данный момент мы практически каждый день слышим новости о том, что страны ОПЕК+ после встреч нарастили добычу. По этой причине я думаю, что котировки нефти марки Brent вполне могут протестировать уровень 72 доллара за баррель. На нашем фондовом рынке это, конечно же, отразится негативно.



В США продолжают снижаться акции технологического сектора. Я уже писал ранее об опасности завышенных ожиданий по прибыли. Если эти ожидания не оправдываются, котировки уходят в пике. По прогнозу аналитиков UBS, акции Tesla упадут на 30% через 12 месяцев и компании придется брать в долг. При этом компания собралась строить новый завод в Европе. Аналитики UBS полагают, что акции Tesla существенно упадут, так как компания не будет прибыльной в 2019 году. UBS подтвердила рейтинг sell по акциям Tesla и ожидает, что прибыль на акцию у Tesla в отчете за второй квартал окажется хуже консенсус-прогноза. «Мы считаем, что TSLA со временем потребуется дополнительное внешнее финансирование», – сказал аналитик UBS Колин Ланган в заметке клиентам. Ланган подтвердил свой целевой уровень по акциям Tesla на 12 месяцев в $195. Это падение на 34% с цены закрытия в пятницу.



«Наша рекомендация продавать по-прежнему основана на том, что у компании проблемы с бюджетом, под вопросом стабильность прибыльности, а также имеются беспокойства в отношении качества продукции», – пишет аналитик UBS. Tesla опубликует свои финансовые показатели за квартал по июнь в среду.







Андрей Верников, заместитель генерального директора по инвестиционному анализу ИК «Церих Кэпитал Менеджмент»





В разделе "Комментарии" информационного агентства AK&M публикуются материалы, представленные российскими и зарубежными инвестиционными компаниями и банками. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции агентства AK&M. Представленные в комментариях мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала. Комментарии носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по покупке либо продаже ценных бумаг. По вопросам размещения информации в данном разделе можно обращаться в редакцию агентства по телефону (495) 916-71-52 доб. 0102.