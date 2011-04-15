Рубль окажется под давления в последний день июля

Курс рубля укрепился к доллару и евро на фоне роста нефти выше 75 долларов за баррель. Плюс росту отечественной валюты помогало ослабление «американца» на международном валютном рынке. В результате, пара USD/RUB завершила торги в понедельник снижением на 56 копеек – до 62,24 рубля, пара EUR/RUB - на 38 копеек, до 72,85 рубля, свидетельствуют данные Libertex.



Технологический сектор американского рынка вновь оказался под более сильным давлением. В итоге, промышленный индекс Dow Jones в понедельник снизился на 0,57% - до 25306,83 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ снизился на 1,39%, составив 7630 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 – также на 0,58%, до 2802,6 пункта, по данным Libertex.



С утра формируется смешанный внешний фон: фьючерсы на американские индексы растут, азиатские рынки преимущественно снижаются, нефть пытается скорректироваться вниз после закрепления выше 75 за баррель. В течение двух дней будет проходить заседание Федрезерва, вечером Американский институт нефти опубликует свои данные по запасам, а в среду это официально сделает Минэнерго США.



Фьючерсы на американские индексы растут: на индекс S&P 500 - на 0,12%, на индекс NASDAQ - на 0,21%, на индекс Dow Jones поднимается на 0,24%. Австралийский индекс S&P/ASX 200 снизился на 0,04%, гонконгский индекс Hang Seng Index падает на 0,55%, индекс шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снижается на 0,06%, при этом японский Nikkei 225 вырос на 0,04%. Скорее всего, пара USD/RUB проторгуется в диапазоне между 62-62,7 рубля. Пара EUR/RUB, скорее всего, может проторговаться в районе 72,2-73,5 рубля.





Иван Марчена, аналитик ГК Forex Club





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