Российский рынок торгуется без энтузиазма

Российский фондовый рынок начал торги вторника с умеренного снижения. Поле полудня ведущие индексы демонстрируют минимальные изменения, причем индекс МосБиржи пытается расположиться в зеленой зоне, прибавляя символические 0,10%. РТС тем временем под небольшим давлением на фоне отступления рубля от 2-недельных максимумов, достигнутых накануне. Нефть Brent следка дешевеет, также ограничивая активность покупателей на отечественном рынке.



Группа НЛМК опубликовала финансовые результаты за второй квартал 2018 года. Выручка компании за отчетный период увеличилась на 11% в квартальном выражении. Показатель EBITDA повысился на 13% за счет расширения спредов и роста продаж. Чистая прибыль выросла на 16% в квартальном выражении и на 70% - в годовом, где немалую роль сыграли снижение курса рубля и рост операционной прибыли.

«Норникель» представил смешанные результаты. В первом полугодии производство никеля увеличилось на 1%, тогда как за второй квартал показатель производства снизился на 9%. Объем производства никеля из собственного сырья также упал, на 8% по сравнению с первым кварталом. После публикации отчета котировки «Норникеля» дешевеют в пределах 1%.



Учитывая внешний фон, где инвесторы воздерживаются от активных покупок в ожидании итогов заседания ФРС США, в ближайшее время вряд ли стоит рассчитывать на прилив энтузиазма на отечественном рынке. Тем более что на сырьевых площадках отмечаются признаки утраты импульса роста и коррективные сигналы. В этих условиях ведущие индексы РФ, скорее всего, продолжат консолидацию неподалеку от текущих значений.







Игорь Ковалев, аналитик ГК ИнстаФорекc





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