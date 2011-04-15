Ожидание торговых войн опять ослабило аппетит к риску

На мировых фондовых рынках в четверг 31 мая преобладали негативные настроения. Инвесторы предпочитали подстраховаться перед объявлением Америкой решения по пошлинам на импорт стали и алюминия из стран Евросоюза, которое будет опубликовано 31 мая до полуночи по американскому времени. США в конце марта ввели пошлины на импорт стали и алюминия в размере 25% и 10%, однако для ЕС и еще ряда стран до 1 июня действовала пауза, и вот наступает момент истины.

Определенная поддержка рынку США пришла от макроэкономических данных. Так, рынок труда порадовал снижением на 13 тысяч первичных заявок на пособие по безработице за неделю, завершившуюся 26 мая. Кроме того, потребительские расходы в США в апреле увеличились сильнее прогноза - на 0,6%, в то время как аналитики ожидали роста лишь на 0,4%.

В итоге, американские фондовые индексы в начале дня в США менялись разнонаправленно в пределах 0,6% с начала торговой сессии. Основные западноевропейские рынки вечером в основном снижались - в пределах 1,25% по индексам. Впрочем, рос итальянский индекс – в рамках коррекции на 0,5% - на фоне надежд на урегулирование политического кризиса.

Свой вклад в динамику индексов региона внесли данные о том, что безработица в еврозоне в апреле снизилась до 8,5%, хотя аналитики ожидали показатель на уровне 8,4%.

Российский рынок акций во вторник слегка подрос в рублях и не изменился в долларах по индексам – помогло ослабление рубля против доллара. Попытки нефтяных котировок удержаться неподалеку от 78 долларов за баррель поддержали рынок РФ.

В лидерах роста - префы "Мечела" (+7,9%), ММК (+3,6%), "Новатэка" (+2,1%). Снизились бумаги "Уралкалия" (-3,9%), ВТБ (-2,8%), ГДР En+ (-2,7%).

В целом же, рублевый индикатор Мосбиржи к закрытию вырос с начала дня на 0,21% 2302,88 пункта, долларовый индекс РТС – не изменился и равнялся к закрытию 1162,98 пункта.

Ожидаем, что ближайшие торги индекс Мосбиржи проведет в диапазоне 2250-2350 пунктов, а РТС – в коридоре 1145-1175 пунктов.

Рубль вечером снижался против доллара и евро. Близость начала торговых войн опять надавила на рисковые активы. Евро ушел ниже уровня 1,17 доллара. В итоге попытки роста рынка нефти в направлении 78 долларов за баррель не поддержали уверенность рублевых "быков". Нефть в рублях опять пошла вверх – уже выше 4850 за баррель.

Курс доллара к 19.22 мск повышался на 0,4% до 62,31 рубля, евро – также на 0,4% до 72,65 рубля. На следующих торгах американская валюта будет колебаться в диапазоне 61,8-62,8 рубля, евро – в коридоре 72-73,2 рубля.







Иван Марчена, аналитик ГК Forex Club











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