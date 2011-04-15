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01.06.2018

На рынке нефти превалируют медвежьи риски

Нефть продолжила торговаться без существенных изменений в четверг, хотя в моменте превышала отметку 79, после чего вернулась на исходные позиции. Brent консолидируется, пытаясь определиться с вектором дальнейшего движения с учетом имеющихся на данный момент факторов. С утра цены продолжают топтаться без существенных изменений, с небольшим медвежьим уклоном.
Чтобы предотвратить ускорение недавнего снижения нефти, страны ОПЕК успокоили рынки заверениями в том, что скорого наращивания добычи не будет. Это принесло облегчение быкам и поддержало спрос на Brent. Однако цены остаются в зоне риска, поскольку вопрос с изменениями условий соглашения ОПЕК+ так или иначе будет поднят на предстоящем саммите, и рынку нужно свыкнуться с этой мыслью.
Между тем, в мае объем производства черного золота в странах ОПЕК упал до минимального с апреля прошлого года уровня. А вот на сланцевых месторождениях США добыча только продолжила увеличиваться, неумолимо приближаясь к отметке 11 млн баррелей в день. Правда, запасы сырой нефти на прошлой неделе прилично сократились, более чем на 3,5 млн баррелей, что стало локальной поддержкой для цен.
В целом же понижательные риски для Brent по-прежнему преобладают и могут реализоваться в случае дальнейшего ухудшения настроений на мировых площадках, где в центре внимания снова оказалась тема торговых войн.



Михаил Мащенко, аналитик социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ





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