Трейдеры не верят, что таможенная война закончатся миром

Вчера индекс РТС закрылся вблизи нулевой отметки. Причина – трейдеры не верят в устойчивый рост нефти и не верят, что таможенная война закончатся миром. Плохой тон заниматься самоцитированием, но я приведу свою цитату из комментария двухдневной давности: «нефтетрейдеры хотят дождаться отметки 78,5, чтобы развернуть игру на понижение». Попытка «быков» оседлать этот уровень окончилась неудачей. Добыча нефти в США достигла рекордных значений (10,474 миллиона баррелей в сутки).

Мировые рынки сейчас лихорадит - США решили повысить ввозные пошлины на металл для Китая, Мексики и Евросоюза. Такая мера не может не спровоцировать жестких ответных действий со стороны некоторых торговых партнеров США. Многие думали, что проблема пошлин существует только между США и Китаем, а сейчас оказалось, что в таможенные войны может быть втянута Северная Америка и Еврозона. Это все очень печально потому что статистика за последние годы показывает, что в большинстве случаев июнь для американского индекса S&P-500 является месяцем снижения. За май индекс S&P 500 вырос на 2,16%, но сейчас сезон отчетности позади и с драйверами роста на первую половину июня стало сложно. При этом степень неопределенности после введения США пошлин на импорт стали и алюминия возросла.

Акции промышленных гигантов Boeing и Caterpillar по итогам дня упали, соответственно, на 1,68% и 2,28%.

Еще одним поводом для беспокойства инвесторов стали сообщения, что США намерены принять меры в отношении немецких автомобильных компаний. На прошлой неделе США начали исследовать вопрос импорта легковых автомобилей и грузовиков. Акции General Motors выросли по итогам четверга на 12,87% и стали лидером роста в процентах среди компонент S&P 500. Японская корпорация SoftBank Group сообщила, что она инвестирует $2,25 млрд в подразделение автоматически управляемых транспортных средств General Motors.

Сегодня день, насыщенный статистикой. Выйдет месячный отчет по рынку труда в США. Ожидается, что Бюро трудовой статистики в своем отчете по занятости населения за май сообщит о росте числа рабочих мест на 190 тысяч и сохранении уровня безработицы на отметке 3,9%. По средней почасовой оплате труда ожидается рост на 0,2% по сравнению с предыдущим месяцем и на 2,6% по сравнению с прошлым годом. Помимо отчета по рынку труда выйдет отчет по продажам автомобилей за май. По ожиданиям, отчет покажет, что показатель составит 16,7 млн автомобилей в годовом выражении. Помимо этого, в пятницу в США выйдут индексы активности в производственном секторе от Института управления поставками (Institute for Supply Management, ISM) и Markit Economics, а также отчет по инвестированию в строительство за апрель.







Андрей Верников, заместитель генерального директора по инвестиционному анализу ИК «Церих Кэпитал Менеджмент»





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