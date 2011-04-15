В четверг торги прошли без сильных движений на рынке в целом, изменения цен высоколиквидных бумаг были разнонаправленными. США, как и ожидалось, ввели пошлины на импорт стали и алюминия из Европы, Канады и Мексики, что негативно отразилось на обстановке на мировых рынках в целом. Между тем трейдеры, судя по характеру торгов, относят к потенциальным бенефициарам «торговых войн» российский ММК (MAGN) – акции компании подорожали на 3.6%. Новатэк (NVTK) подорожал на 2.1%, Газпром (GAZP) – на 1.2%, Роснефть (ROSN) – на 1.1%. На 7.9% подорожали привилегированные акции Мечела (MTLRP) – совет директоров компании рекомендовал дивиденды в размере 16.66 руб. на акцию, что оказалось немного выше нашего прогноза. Между тем отчетность ВТБ (VTBR) по международным стандартам за апрель вызвала негативную реакцию – акции банка подешевели на 2.8% на фоне сообщений о росте расходов на создание резервов и увеличения стоимости риска в апреле. Газпром нефть (SIBN) потеряла 2.1%, Транснефть (TRNFP) – 1.9%, Башнефть (BANE) – 1.1%.

Во втором эшелоне вновь было отмечено повышение по отдельным бумагам. Так, в плюсе закрылись Инград (OPIN, +4.7%), Нефаз (NFAZ, +4.1%), Бурятзолото (BRZL, +3.8%).

Фондовые индексы США понизились на 0.3% - 1.0%, фьючерсы на фондовые индексы США торгуются немного выше уровней закрытия, зафиксированных в четверг. Европейские фондовые индексы закрылись в минусе, по азиатским наблюдаются разнонаправленные изменения.

Сегодня в первой половине дня возможна консолидация по индексу РТС – неопределенность во внешнем фоне пока препятствует устойчивому движению. Внимание инвесторов, по всей вероятности, останется сосредоточенным на отдельных бумагах, таких как привилегированные акции Мечела (MTLRP), ожидаемая дивидендная доходность по которым остается привлекательной по сравнению со средней по рынку. Во второй половине дня (15:30 мск) ожидаются данные по рынку труда США (non-farm payrolls), которые могут стать фактором повышения волатильности по фондовым индексам. На валютном рынке в начале торгов возможна консолидация в диапазоне 62.3 – 62.5 по паре доллар-рубль. По индексу доллара (DXY) была найдена поддержка вблизи отметки 94 п., но оснований для сильных движений пока не появилось.







Антон Старцев, ведущий аналитик компании «ОЛМА»











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