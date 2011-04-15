Прогноз на коррекцию в мае не оправдался

Накануне торговая динамика была разнонаправленной. Лидерами роста стали «префы» Мечела (+ 7,88%) на новости о дивидендах. Аутсайдерами без новостей стали бумаги Энел Россия (- 3,73%). Пара USD/RUB торговалась в диапазоне 62,00 - 62,50, что происходило на фоне роста цены на нефть выше $77 за барр. после публикации статистики запасов.

Ньюсмейкерами среди компаний стали ВТБ и X5 Retail Group. На закрытии прошли большие объемы в бумагах ВТБ (- 2,82%) и X5 Retail Group (+ 1,29%). Это свидетельствует об активности индексных и прочих фондов на российском рынке. В Банке ВТБ закрывался реестр на дивиденд, сброс большого пакета заранее мог быть связан с тем, что после публикации отчета за 1 квартал игрок принял решение не держать бумаги, и продать их до коррекции, вызванной закрытием реестра. Одновременно бумаги Х5 включаются в Индекс MSCI. Многомиллиардный оборот свидетельствует о том, что позиции индексных фондов на российском рынке очень сильны.

Кроме того, ситуация на рынках вновь оказалась под влиянием решений администрации США: Вашингтон вводит пошлины на импорт металлов. Фактически, разгорается новый виток торговой войны, на этот раз между США и ЕС. Европейская комиссия будет готовить ответные меры, но их эффективность под вопросом. Евро продолжает корректироваться к доллару и курс достиг полугодового минимума. Стоит отметить, что в Европе высокий уровень долларизации экономики, поэтому обесценение евро не так позитивно, как это выглядит на первый взгляд. Торговый баланс около €20 млрд, или 10,7% от экспорта. США – главный торговый партнер, и при падении экспорта из-за введения пошлин (25% на сталь и 10% на алюминий), торговый баланс может сократиться. Для России данная новость задает слабо негативный контекст, поскольку в среднесрочном плане сократится объем импорта газа (используется в металлургической промышленности) и других товаров.

Ожидается спокойная динамика. На локальном рынке мало заметных событий. Рынок будет следовать за внешним фоном. Ориентир по паре USD/RUB: диапазон 62,00 - 63,00. Ожидания по индексу Мосбиржи: 2290 - 2320 п.







Георгий Ващенко, начальник управления операций на российском фондовом рынке ИК "Фридом Финанс"





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