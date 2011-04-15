Новая волна торговых войн США с другими странами подкосила рубль

В четверг, 31 мая, по итогам торговой сессии на Московской бирже курс американского доллара по расчётам «на завтра» повысился на 33 коп. (+0,53%), до 62,40 руб., курс евро – на 60 коп. (+0,84%), до 72,97 руб. Торговый объём в паре доллар/рубль составил $4,1 млрд (+20,58%), а в паре евро/рубль – 446,4 млн евро (-15,32%).

Банк России с 1 июня установил официальный курс доллара США к рублю на отметке 62,0188 руб., что ниже предыдущего закрытия на 57,49 коп. Официальный курс евро к рублю был зафиксирован на отметке 72,5806 руб. По сравнению с предыдущим значением курс единой валюты снизился на 57,49 коп.

Торги по рублёвым парам в четверг закрылись ростом. Негативное влияние на российскую валюту оказало сообщение о введении импортных пошлин на сталь (10%) и алюминий (25%) для Канады, Мексики и ЕС. Помимо введенных пошлин Штаты поставили условие, что если в ответ на американские санкции будут предприняты ответные меры, то дальнейшие переговоры по этому вопросу будут невозможны.

Рубль потерял больше очков против единой валюты, чем против американского доллара. Давление на евро снизилось, поскольку Джузеппе Конте представил новое правительство Италии. Министром экономики и финансов станет профессор экономики Джованни Триа. Евроскептику Паоло Савону досталось место министра по европейским делам.

К закрытию торговой сессии курс доллара поднялся до 62,56 руб., курс евро – до 73,03 руб. Из-за введения Штатами пошлин валюты развивающихся стран оказались под давлением. Учитывая неустойчивый рост нефтяных котировок, оно сохранится и в пятницу.

В ходе американских торгов цена на нефть марки Brent повышалась до $79,16 за баррель. Повышение цен на нефть после публикации данных Минэнерго США было недолгим. Положительный эффект от сокращения запасов нефти в стране нивелировал новый виток торговых войн. Министр торговли США Уилбур Росс сообщил в четверг, что администрация американского президента приняла решение ввести с 1 июня пошлины, как уже упоминалось, на импорт стали (25%) и алюминия (10%) из Евросоюза, Канады и Мексики.

Согласно данным Минэнерго, запасы нефти в США на минувшей неделе упали на 3,620 млн баррелей, до 434,512 млн баррелей (прогноз был +450 тыс. баррелей). Запасы бензина повысились на 534 тыс. баррелей, до 234,431 млн баррелей (прогноз был -1,5 млн баррелей), запасы дистиллятов – на 634 тыс. баррелей, до 114,629 млн баррелей (прогноз был -1,2 тыс. баррелей). Объем добычи нефти в США увеличился на 44 тыс. баррелей в день, до 10,77 млн баррелей в день.

Торги по двум эталонным маркам нефти завершились разнонаправленно. Баррель Brent незначительно подорожал, тогда как WTI подешевел на 1,75%.

В пятницу, 1 июня, на торгах в Азии стоимость Brent снизилась на 0,46%, до $77,38 за баррель. Увеличение запасов нефтепродуктов и добычи нефти в США, а также неопределенноcть в отношении планов ОПЕК по добыче будут сдерживать котировки от роста. На пятницу видится снижение цен на нефть в район $75,55 за баррель.

Пара доллар/рубль находится в боковом тренде 22 дня. Выход цены из диапазона в коридоре 61,00 – 63,00 руб. определит направление движения пары на одну-две недели.

Единая валюта может оказаться под давлением, если на сегодняшнем заседании парламент Испании выразит вотум недоверия правительству страны. Для пары евро/рубль торговый диапазон на сегодня составляет 72,90 – 73,85 руб.







Владислав Антонов, аналитик Альпари







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