Пошлины и надежды на ОПЕК+

За решением Трампа ввести пошлины на импорт стали ( 25%) и алюминия ( 10%) и з ЕС, Канады и Мексики последовали ответные меры. Протекционистские меры ставят под угрозу экономический рост. Эксперты уверены, что последствия полностью просчитаны Трампом, который рассматривает пошлины как «кнут» для получения более выгодных условий в двухсторонних отношениях затронутых стран в ЕС. Между тем цены на Brent снижаются на фоне опасений относительно планов ОПЕК+ начать сворачивать сделку по сокращению добычи на июньском заседании. В то же время напряженность снижает уменьшение нервозности относительно выхода Италии из еврозоны.

Снижение в США и по большей части Азии. США (S&P 500 -0.69%, DJIA -1.02%, NASDAQ -0.27%). Азия (Hang Seng -0.43%, Shanghai -0.18%, Nikkei +0.45%). Фьючерсы на S&P 500 (+0.21%). Фьючерсы на Brent торгуются на уровне $77.48 за барр. – ниже открытия.

Быки против медведей – ничья. Поддержку рынкам оказали позитивные данные по производственной активности в Китае (PMI), надежды на то, что «референдума» о выходе Италии из еврозоны удастся избежать, а также отскок цен н а нефть. Т ем н е менее к концу дня рост запасов энергоресурсов по данным Минэнерго США (подтвердивший опубликованную накануне статистику API) разочаровал инвесторов. Введение Трампом пошлин на импорт стали и алюминия также не способствовало оптимизму.

По итогам дня: Цены на нефть Brent (+0.14% до $77.6 за барр.), рубль ослаб к доллару до 62.41, РТС (без динамики), индекс МосБиржи (+0.23%).







Марк Брэдфорд, аналитик БКС Глобал Маркетс











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