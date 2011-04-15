По итогам торгов в пятницу, 1 июня, индекс Московской биржи закрылся с небольшими потерями в следствие укрепление курса рубля. В целом, всю прошедшую неделю российский рынок находился в режиме консолидации – мы наблюдали самые разные движения вверх и вниз. Несмотря на то, что я пятницу наш рынок был, казалось бы, равнодушен к росту мировых рынков, российские индексы все также реагируют и на позитивные, и на негативные новости заграничные новости. Так из-за того, что Минфин США увеличил срок передачи прав на акции En+ Олега Дерипаски, компания вышла в лидеры роста в конце прошлой недели. Также хорошую динамику показали акции следующих компаний: «Энел Россия», «Яндекс», «Сургутнефтегаз» (привилегированные акции), «АЛРОСА» и некоторые другие. А значительно хуже рынка оказались «X5 Retail», «ММК», «Мечел» (привилегированные и обыкновенные акции), «Русгидро» и «Сбербанк».

Что же касается нефти марки Brent, она продолжает довольно активное снижение, хоть и попытки роста периодически наблюдаются. Вероятнее всего, причиной слабости нефти стала новая волна роста доллара.

Чего ожидать на этой неделе? Во-первых, напомню, что власти США все же решили «активировать» новый пакет санкций (в том числе на алюминий). Такое решение вызвало нервозность у европейских инвесторов. По итогам прошедшего недавно саммита G7 даже приняли решение обратиться к США с просьбой пересмотреть свои действия. От одного из представителей поступило предложение отомстить США за введённые ввозные пошлины отменой антироссийских санкций. В общем, торговые войны в самом разгаре! Будем внимательно следить за развитием событий. А в фондах, инвестирующих в развивающиеся рынки, по-прежнему не все гладко – отток денежных средств продолжается. В связи с тем, что доходность десятилетних казначейских облигаций США снова выросла, продолжается возвращение капитала в США. А у нас тем временем продолжаются продажи. За ними стоят, на мой взгляд, нерезиденты, то есть инвестирующие в Россию фонды. А со стороны покупателей «стоят» деньги, которые репатриированы гражданами России, проживающими за пределами нашей страны. Это вполне очевидно. Кстати, совсем недавно в своём выступлении Г.Греф сообщил о том, что у «Сбербанка» увеличились депозиты. Возвращаясь к вышеупомянутым покупкам, отмечу, что они не агрессивные - выбираются нужные, комфортные цены, от которых рынок не выносится вверх.

Говоря об индексе Московской биржи, который весь май находился в «боковике», то уходя, то возвращаясь к отметке 2300, я прогнозирую, что в дальнейшем будет коррекция или боковое движение – роста не жду. Возможно, причиной этому будет потеря высоких уровней нефтяных котировок. Думаю, что они могут опуститься до отметки 72$ за баррель (марка Brent). Пара же рубль-доллар находится в диапазоне 61-64. Актуальная торговля сейчас на уровне 62-63 и с учетом сезонного фактора оснований для укрепления рубля нет.

Снова возвращаясь к российскому рынку, отмечу, что закрылся реестр «ВТБ». По итогам 5-6%, бумагу продисконтировали, а дивидендный гэп пока что не закрыт. Кстати, отличный дивидендный гэп порядка 9-10% объявили такие компании как «ЛРС», «Аэрофлот» (это превзошло ожидания и помогло акциям компании вырасти и неплохо закрепиться), «Ростелеком» (привилегированные акции). Рекомендую обратить внимание на акции компаний, которые объявили о дивидендах выше ставки ЦБ - 7%. А общемировую тенденцию будем отыгрывать фьючерсами на индекс Мосбиржи и РТС, например. В случае какого-то негатива следует «шортить» их и открывать «лонг» по доллару.

На предстоящей неделе выхода финансовых результатов от крупных американских компаний не запланировано. Среди макроэкономической статистики, выходящей на этой неделе, наибольший интерес представляют отчет по числу открытых вакансий, который выходит во вторник, а также показатели по торговому балансу США, которые будут опубликованы в среду. На фоне торговой политики Дональда Трампа, который настаивает на снижении торгового дефицита США с главными торговыми партнерами, показатели по торговому балансу США могут вызвать несколько более пристальное внимание инвесторов, чем обычно. Также следует обратить внимания что встреча Трампа и Ким Чен Ына 12 июня по-прежнему находится под угрозой срыва. Новости по этой встрече могут опускать или поднимать биржевые котировки.



Андрей Верников, заместитель генерального директора по инвестиционному анализу ИК «Церих Кэпитал Менеджмент»





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