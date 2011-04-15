В пятницу обстановка на рынке в целом оставалась несколько неопределенной. Данные по рынку труда США, опубликованные во второй половине дня, оказали некоторую поддержку оптимизму инвесторов, но активность покупателей, судя по динамике фондовых индексов, пока сосредоточена в бумагах развитых стран. В российском секторе высоколиквидных бумаг подорожали Транснефть (TRNFP, +0.8%) и Сургутнефтегаз (SNGS, +0.8%). В заметном минусе закрылся ВТБ (VTBR, -5.0%), что отчасти объясняется закрытием реестра акционеров, имеющих право на получение дивидендов (0.00345 руб. на акцию). Акции ММК (MAGN) подешевели на 2.6%, Газпром нефти (SIBN) – на 1.2%, Сбербанка (SBER) – на 1.0%.

Во втором эшелоне не сложилось единой динамики движения цен. Обыкновенные акции Северо-Западного морского пароходства (SZPR) подорожали на 5.9%, Таттелекома (TTLK) – на 4.5%. Тем временем Ярославнефтеоргсинтез (JNOS) потерял 4.0%, Центральный телеграф (CNTL) – 3.2%.

Фондовые индексы США повысились на 0.9% - 1.5%, фьючерсы на фондовые индексы США торгуются выше уровней закрытия, зафиксированных в пятницу. Европейские фондовые индексы закрылись в плюсе, по азиатским также наблюдается повышение.

Продолжение консолидации по индексу РТС пока остается наиболее вероятным сценарием. На готовность инвесторов к принятию риска негативно влияют политическая неопределенность в Европе (новому правительству Италии предстоит пройти вотум доверия в двух палатах парламента) и риски, связанные с «торговыми войнами» (в Канаде в конце недели состоится встреча лидеров стран G7, на которой вопрос торговых барьеров, по всей вероятности, будет наиболее важным). На валютном рынке в начале торгов вероятно продолжение консолидации в диапазоне 62.0 – 62.5 по паре доллар-рубль.







Антон Старцев, ведущий аналитик компании «ОЛМА»











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