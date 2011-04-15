После утреннего гэпа рост рынка замедлится из-за отсутствия денег

Американские индексы в пятницу выросли примерно на процент, отыгрывая отсутствие негативных новостей на торговых переговорах с Китаем, договоренности о начале формирования правительства в Италии и очень хорошую внутреннюю статистику по безработице. Однако российские трейдеры в покупках не участвовали из-за нехватки денег на рынке и фактора пятницы.

Сегодня с утра рынок попытается отыграть внешний позитив: к «зеленой» Америке сейчас можно добавить растущие на 1,5% азиатские индексы и прибавляющие примерно 0,4% фьючерсы на американские индексы.

Мы ожидаем, что Индекс Мосбиржи откроется с гэпом в 0,3-0,5% и до обеда рост может продолжиться. Однако для тестирования сопротивления 1320 пунктов у рынка сил не хватит.

Около 0,3% прибавляет сейчас пара евро-доллар, что сулит открытие валютных торгов в «зеленой» зоне. На открытии курс рубля пройдет отметку 62 руб за доллар и попытается попробовать на прочность 61,5 руб за доллар.

Нефть торгуется на уровне закрытия пятницы и пока почему-то не спешит отыгрывать очередное нагнетание политической обстановки на Востоке: король Саудовской Аравии в письме президенту Франции заявил о готовности начать военную операцию против Катара, если последняя закупит российские зенитные ракетные комплексы С-400.

Однако давление на рынок оказывает инфлюация о продолжающемся росте ввода добывающих мощностей в Штатах: на прошлой неделе число нефтяных скважин выросло на 2.

Пока нефть находится в состоянии неустойчивого равновесия и ждет новостей для движения. С технической точки зрения у нефти больше шансов пойти вновь протестировать отметку 75 доллара за баррель.







Алексей Антонов, аналитик АЛОР БРОКЕР







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