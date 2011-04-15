Евро обретает уверенность, нефть снижается. Удержится ли рубль от падения?

В пятницу, 1 июня, по итогам торговой сессии на Московской бирже курс американского доллара по расчётам «на завтра» понизился на 21 коп. (-0,34%), до 62,19 руб., курс евро – на 41 коп. (-0,56%), до 72,56 руб. Торговый объём в паре доллар/рубль составил $2,9 млрд (-29,26%), а в паре евро/рубль – 348,7 млн евро (-21,88%).

Банк России с 2 июня установил официальный курс доллара США к рублю на отметке 62,2056 руб., что выше предыдущего закрытия на 18,68 коп. Официальный курс евро к рублю был установлен на отметке 72,7183 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 13,77 коп.

Курс рубля закрылся ростом против иностранных валют. Торги проходили относительно спокойно, несмотря на публикацию важных новостей для мирового валютного рынка. Участники рынка позитивно отреагировали на формирование правительства в Италии, смещение с поста премьер-министра Испании Мариано Рахоя, а также макроэкономическую статистику из США. Во второй половине торгов курс доллара торговался на отметке 62,1 руб., а курс евро – на уровне 72,50 руб.

Италии удалось избежать досрочных выборов. После трёхмесячной политической борьбы правительство сформировано. Его возглавит экономист Джузеппе Конте. В Испании парламентарии вынесли вотум недоверия правительству Мариано Рахоя.

В понедельник, 4 июня, на торгах в Азии баррель нефти смеси Brent стоит $76,54 (-0,34%). Давление на нефтяной рынок по-прежнему исходит от ожиданий участниками рынка увеличения добычи нефти примерно на 1 млн баррелей в сутки странами ОПЕК+, а также увеличения нефтяных буровых установок в США.

По данным компании Baker Hughes, за минувшую неделю в США число нефтегазовых буровых установок увеличилось на 1 единицу, до 1 060 штук. Количество нефтяных установок увеличилось на 2 единицы, до 861 штуки. Число газовых установок снизилось на 1 единицу, до 197 штук.

Техническая картина по нефти на понедельник складывается в пользу продавцов. Для них есть два целевых уровня на отметках $75,50 и $74,00 за бочку. Если последний обозначенный уровень не устоит, то на нефтяном рынке начнется бегство из длинных позиций. Рубль хорошо держится в парах с иностранными валютами, игнорируя снижение нефтяных котировок. Но долго он не сможет удерживать позиции. Полагаю, что его стабильность нарушится в начале недели.

Сопротивлением для покупателей в паре доллар/рубль выступает зона 63,00 руб. – 63,25 руб. При росте цены выше обозначенной зоны, ослабление рубля усилится. В паре евро/рубль сформировался трёхдневный диапазон в границах 72,10 – 73,00 руб. В нем цена может пробыть до вторника.







Владислав Антонов, аналитик Альпари







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