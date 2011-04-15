Нефтяные котировки на прошлой неделе имели разнонаправленную динамику. Сначала произошло обрушение цен почти на 5 долларов на фоне появившихся слухов о том, что Россия и Саудовская Аравия собираются увеличить объемы добычи, тем самым компенсировав и поддержав предложение из-за снижения добычи в Венесуэле и возможное ограничение экспорта нефти из Ирана. Затем вновь произошел возврат к росту, который был поддержан новостями о снижении запасов сырой нефти в США, а также новыми слухами, о том, что нефтяной картель ОПЕК+ не собирается увеличивать предложение, а желает придерживаться соглашения до конца срока. Но все же, нефть по-прежнему находится на высоких позициях.

Высокая стоимость нефти положительно сказывается на динамике российской валюты, не давая ей проседать под натиском негативных факторов, в лице закупок валюты Минфином, укрепляющегося доллара, а также ввиду зарождающегося очага мировой торговой войны. Установленный курс ЦБ на сегодня составляет 62,21 рубля за доллар. Но все вызовы рубль должен принять с достоинством и удержаться на плаву. Поможет ему в этом высокая стоимость нефти в рублях, а также иностранный интерес к российскому рынку в преддверии Чемпионата Мира по футболу. Прогнозируемый курс в течение недели составит 61,60-62,30 рублей за доллар.







Андрей Люшин, заместитель председателя правления Локо Банка









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