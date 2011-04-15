Рубль укрепляется, глобальный рынок начинают неделю с позитива

Фондовые индексы США прибавляли в пятницу более 1%, сегодня примерно таким же темпом растут индексы Азии. От Европы ожидается открытие ростом на 0.3-0.4% благодаря росту спроса на риски. На валютном рынке доллару не удалось упрочить свои позиции. Реакция на статистику была очень сдержанной, что не свойственно данной новости. По всей видимости, смягчение страхов, вокруг процентных ставок в США сдержали наступление доллара. С утра индекс доллара сдаёт позиции, вернувшись к минимумам пятницы. В то же время важно понимать, что данные рынка труда не были слабыми для USD, и текущее движение порождено снижением градуса страха и сокращением спроса на безопасность.

Введение тарифов на сталь и алюминий со стороны США объединило всех остальных стран в едкой критике такого подхода. В конце начавшийся недели будет встреча G7 на высшем уровне, где Трампу придётся держать удар против такой политики. Иран пытается оседлать волну недовольства политикой США и призывает страны сохранить ядерную сделку, из которой Штаты недавно вышли. Как ни странно, эти новости позитивно воспринимаются рынками, так как снижают риски всплеска протекционизма в мировой торговле.

Российский рубль в пятницу прибавил 20 копеек к доллару и 32 копейки к евро. Что интересно, нефть при этом сдала часть позиций. Это очередное подтверждение, что на рубль влияют настроения на глобальных рынках, а нефть растеряла своё влияние в краткосрочной перспективе.

Также стоит отметить, что турецкая лира и мексиканский песо снижались в пятницу. Это хорошая иллюстрация, что инвесторы стали рассматривать каждый случай отдельно.







Александр Купцикевич, финансовый аналитик FxPro







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