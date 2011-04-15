Рубль и акции на МосБирже начали неделю с позитива

На российские активы в начале недели влияют факторы, закрывавшие неделю предыдущую. С позиций склонности к рискам позитив связан со снижением остроты политического кризиса в еврозоне. Ситуация стабилизировалась из-за ого, что наконец сформировано правительство в Италии. Индекс доллара DX не демонстрирует повышения после отчёта по рынку труда в США. Нефтяные котировки также стабильны на уровне около $77 по Brent на фоне сокращения запасов в США. Причём рынок настроен на сохранение нефтяных цен на высотах около $80 в преддверии июньской встречи ОПЕК+, на которой может быть принято решение о повышении добычи на 1 млн барр. в сутки.

Поэтому неудивительно, что в начале торгов МосБиржи курс доллара к рублю заметно снизился с 62,2 до 61,86 руб. Евро/рубль поддержал такую динамику, упав с 72,57 к 72,41 руб.

Уровень 61,9 руб/дол. выступает заметной локальной технической поддержкой , при пробитии которой и закреплении ниже котировки получат импульс для движения дальше, к 60,8-61 руб/дол. Верхняя же граница актуального диапазона - 62,8 руб. Для евро текущий коридор также узок - в пределах 71,74-73,39 руб. Препятствием для значимого укрепления российской валюты выступает опасение масштабных «торговых войн» между США, Евросоюзом, Канадой, Мексикой в связи с повышением со стороны США ввозных пошлин на сталь и алюминий.

Но общий относительный позитив и склонность к рискам поднимают в начале недели и фондовые индексы. Вслед за ростом на азиатских площадках на 0,6-2% повышается и индекс МосБиржи с 2300 к 2319 п. Это близко к верхней границе торгового диапазона последних дней, при преодолении которой индекс способен уйти к 2350-2355 п.







Марк Гойхман, ведущий аналитик ГК Телетрейд











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