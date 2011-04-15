В понедельник в секторе голубых фишек преобладали покупки. Ослабление доллара США на валютном рынке, последовавшее за смягчением опасений, связанных с политической ситуацией в Италии, способствовало восстановлению спроса на развивающихся рынках в целом – фондовый индекс MSCI EM повысился на 1.5%. Среди российских высоколиквидных бумаг лучше рынка выглядели акции Ростелекома (RTKM), подорожавшие на 4.4% после объявления о создании СП с «Национальной медиа группой» для производства и дистрибуции контента – цифровые и медийные сервисы постепенно вытесняют традиционные услуги связи в выручке Ростелекома, что может способствовать улучшению показателей рентабельности. Акции НЛМК (NLMK) подорожали на 3.5%, Норникеля (GMKN) – на 2.9%, Лукойла (LKOH) – на 2.2% Северстали (CHMF) – на 1.9%.

Во втором эшелоне было отмечено повышение по отдельным бумагам. Так, обыкновенные акции ОВК (UWGN) подорожали на 5.7%, группы ГАЗ (GAZA) – на 5.6%, МРСК Волги (MRKV) – на 3.7%.

Фондовые индексы США повысились на 0.4% - 0.7%, фьючерсы на фондовые индексы США торгуются немного ниже уровней закрытия, зафиксированных в понедельник Европейские фондовые индексы закрылись в небольшом плюсе, по азиатским также наблюдается некоторое повышение.

Сегодня в начале торгов возможно продолжение наметившегося повышения по индексу РТС – дивидендные ожидания остаются фактором поддержки спроса на российские бумаги, а внешний фон пока выглядит умеренно-благоприятным. Вместе с тем, с позиций технического анализа, индикаторы направленного движения пока не позволяют диагностировать восстановление устойчивого восходящего тренда по индексу РТС. На валютном рынке в начале торгов возможно продолжение попыток закрепления ниже отметки 62.0 по паре доллар-рубль, но оснований для сильных движений пока не наблюдается.







Антон Старцев, ведущий аналитик компании «ОЛМА»











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