Рынок нефти готовится к испытанию

Нефть продолжила дешеветь в начале новой торговой недели. Brent просела до области 75,20, удержавшись выше психологической отметки. В ходе утренних торгов котировки продолжают демонстрировать нисходящий уклон, сигнализируя о рисках утраты области 75 в краткосрочной перспективе.

Рынок полностью заложил в цену эффект от американских санкций против Ирана и Венесуэлы и теперь переключает свое внимание на предстоящий саммит ОПЕК, который обещает быть судьбоносным для цен. Ранее появились разговоры о том, что производители обсудят смягчение квот и приступят к постепенному выходу из сделки до ее завершения. На такую спешку рынок не рассчитывал и был неприятно удивлен. В ответ на негативную реакцию цен Саудовская Аравия и Россия поспешили успокоить рынки, заверив их в своей приверженности условиям текущей сделки.

Однако есть большая вероятность, что экспортеры все же будут склоняться в пользу плавного увеличения добычи, поскольку цель ОПЕК+, по сути, уже выполнена – рынок почти пришел в состояние баланса, в том числе под влиянием других факторов.

Но рынок, похоже, еще не готов к выходу. Цены будут падать довольно агрессивно, если производители в рамках соглашения объявят о пересмотре условий сделки в сторону увеличения добычи. В этом случае мы будем наблюдать также более острую реакцию рынка на статистику из США, где добыча не устает расти.







Михаил Мащенко, аналитик социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ













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