Рубль останется в диапазоне

Российская валюта продолжила консолидироваться в районе отметки 62 руб., где и завершила торги понедельника. Доллар во второй половине дня вернулся к росту на международном рынке форекс, что воспрепятствовало укреплению позиций рубля. Пара евро/рубль также вернулась на исходные позиции в район 72,4 руб.

На протяжении последнего месяца рубль торгуется в сужающемся диапазоне и уже практически топчется на месте. Сейчас этот диапазон обозначен уровнями 61-63 руб., и курс расположился как раз в середине канала. Консолидацию отчасти можно объяснить некоторым затишьем на санкционном фронте, более спокойной динамикой нефти, а также замедление импульса роста доллара на международном рынке. На данном этапе нет признаков выхода из сложившегося канала, но при появлении любого значимого фактора движение в ту или иную сторону обещает быть довольно агрессивным.

Накануне появились слухи о том, что Россия и США готовятся к встрече. Однако позже эта информация была опровергнута. Если в дальнейшем появятся признаки возможного потепления отношений между двумя державами, привлекательность рубля повысится, прежде всего за счет снижения угрозы введения новых санкций. Пока же доллар/рубль продолжит консолидироваться вблизи текущих уровней, если в ближайшее время на рынок не придет значимых потрясений.







Игорь Ковалев, аналитик ГК ИнстаФорекc











В разделе "Комментарии" информационного агентства AK&M публикуются материалы, представленные российскими и зарубежными инвестиционными компаниями и банками. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции агентства AK&M. Представленные в комментариях мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала. Комментарии носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по покупке либо продаже ценных бумаг. По вопросам размещения информации в данном разделе можно обращаться в редакцию агентства по телефону (495) 916-71-52 доб. 0102.