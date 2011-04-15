Рубль проигнорировал дешевеющую нефть из-за возможной встречи Путина и Трампа

В понедельник, 4 июня, по итогам торговой сессии на Московской бирже курс американского доллара по расчётам «на завтра» понизился на 12 коп. (-0,22%), до 62,05 руб., курс евро повысился на 4 коп. (+0,06%), до 72,61 руб. Торговый объём в паре доллар/рубль составил $2,2 млрд (-2,41%), а в паре евро/рубль – 315,6 млн евро (-9,49%).

Банк России с 5 июня установил официальный курс доллара США к рублю на отметке 61,929 руб., что ниже предыдущего закрытия на 27,66 коп. Официальный курс евро к рублю был зафиксирован на уровне 72,4384 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 27,99 коп.

В первый день недели рублёвые пары продолжили консолидироваться в своих ценовых диапазонах, которые сформировались за последние 26 дней. Участники рынка реагируют только на позитивные факторы для рубля и игнорируют негативные.

Вчерашнее снижение нефтяных котировок на 1,9% было нивелировано слухами о готовящейся встрече лидеров США и России, которые распространило издание Wall Street Journal. Ставка делается на то, что от переговоров Владимира Путина и Дональда Трампа выгоду извлечёт только Россия. Поскольку политические кризисы в Италии и Испании отошли на второй план, то волатильность на внутреннем валютном рынке была низкой.

Во вторник, 5 июня, баррель нефти марки Brent стоит $75,42. В ожидании встречи представителей ОПЕК+ нефтяной рынок находится под давлением. Цена на Brent рискует упасть до $73,6 за баррель. Рубль может тоже проигнорировать это снижение, потому что бочка нефти стоит больше 4,5 тыс. руб.

От пары доллар/рубль ожидается дальнейшая консолидация около уровня 62,30 руб., а от пары евро/рубль – около отметки 72,60 руб. Если смотреть перспективу рубля на ближайшие три месяца, то давление на него будет нарастать. С существующими санкциями у него шансов на укрепление мало.







Владислав Антонов, аналитик Альпари







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