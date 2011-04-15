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05.06.2018

Рынки торгуются без энтузиазма. Валюты определяются с вектором движения

Во вторник торги на мировых площадках проходят весьма апатично, как на фондовых, так и на валютных. Азиатские индексы показал преимущественно рост, но весьма скромный и невнятный. Европа открылась практически во флэте, отражая общий апатичный настрой инвесторов на фоне отсутствия значимых новостей с геополитического или экономического фронта. Британский FTSE 100 стартовал в небольшим минусе, а итальянский MIB укрепляется на 0,2%, продолжая отыгрывать формирование правительства.
На российских площадках сложилась аналогичная ситуация. В первый час торгов индекс МосБиржи и РТС повышаются в пределах 0,2% благодаря нейтральному внешнему фону и ослаблению давления на нефтяные котировки. Brent, удержавшись вчера над уровнем 75, пытается восстановиться, но из-за невысоких торговых объемов испытывает дефицит импульса. Сегодня API опубликует традиционный отчет по запасам нефти в США, который может внести коррективы в краткосрочную динамику котировок, если результат сильно отклонится от прогноза. Ближайшее сопротивление проходит в районе отметки 76.
Основные валютные пары застряли в тесных диапазонах и не решаются отойти от уровней открытия в ожидании катализаторов. Локально оживить динамику способна сегодняшняя статистика по деловой активности в еврозоне, Британии и США. если европейские показатели окажутся хуже прогнозов, евро/доллар не сможет восстановиться над уровнем 1.17, который по-прежнему выполняет функцию сопротивления.



Натан Ламберт, руководитель департамента аналитики Global FX





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