Главная страница

Для подписчиков

ПОЛНАЯ ЛЕНТА
AK&M - НОВОСТИ ТЭК
AK&M - НОВОСТИ Машиностроения

В свободном доступе

Новости дня
Комментарии
Подписка

На главную страницу

Новости
Раскрытие
Тенденции
Базы данных
Слияния и поглощения
Аналитика
Рейтинги
Валюты
Конференции

Об Агентстве
Продукты
Контактная информация



Новости AK&M
сделать домашней страницей добавить в избранное карта сервера По английски
продукты и услуги

Новости Комментарии Аналитика Курсы валют Эмитенты

06.06.2018

У рынка нефти сдают нервы

Нефть марки Brent накануне показала повышенную внутридневную волатильность. Эмоциональные участники рынка в моменте отправили баррель к почти одномесячным минимумам в районе 73,80, откуда к закрытию цена восстановилась до 75, минимизировав потери.
Поводом для всплеска эмоций послужили сообщения о том, что США тайно обратились к ОПЕК с просьбой увеличить добычу на 1 млн баррелей в день из-за непомерно высоких цен на бензин. Недолго думая, игроки, услышав сочетание «увеличить добычу», кинулись распродавать Brent, однако как только эмоции улеглись, котировки восстановились, хотя и остались в минусе по итогам торговых суток.
Рынки вспомнили о потенциальной угрозе со стороны предстоящего саммита в Вене, на котором экспортеры могут действительно нарастить показатели производства и тем самым замедлить процесс восстановления баланса на рынке.
Тем временем статистика из США не порадовала. Запасы сырой нефти сократились на 2 млн баррелей против прогноза падения на 1,8 млн, а вот запасы бензина неожиданно подскочили сразу на 3,8 млн баррелей против прогноза роста на скромные 590 тыс.
Отчет не добавил оптимизма на рынке, однако Brent выкупили на просадке, и с утра котировки продолжают восстановление, превысив области 75,50. Сегодня Минэнерго опубликует официальный отчет по запасам и добыче, который может тоже подпортить настроение игрокам. Ближайшая значимая поддержка для Brent проходит в районе 75.



Михаил Мащенко, аналитик социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ






В разделе "Комментарии" информационного агентства AK&M публикуются материалы, представленные российскими и зарубежными инвестиционными компаниями и банками. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции агентства AK&M. Представленные в комментариях мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала. Комментарии носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по покупке либо продаже ценных бумаг. По вопросам размещения информации в данном разделе можно обращаться в редакцию агентства по телефону (495) 916-71-52 доб. 0102.


Главные новости
 
 


КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЗАО "Анализ, Консультации и Маркетинг"
Cвидетельство о регистрации
средства массовой информации
Эл №ФС77-44607 от 15.04.2011г.
Сайт может содержать материалы 16+
Copyright © 1996- AK&M
 
Тел.: +7 (495) 916-70-30,
          +7 (499) 132-61-30
Факс: +7 (499) 132-69-18 / 60-93
E-mail: postmail@akm.ru
Адрес редакции: 119333, г. Москва,
ул. Губкина, д. 3

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100