У рынка нефти сдают нервы

Нефть марки Brent накануне показала повышенную внутридневную волатильность. Эмоциональные участники рынка в моменте отправили баррель к почти одномесячным минимумам в районе 73,80, откуда к закрытию цена восстановилась до 75, минимизировав потери.

Поводом для всплеска эмоций послужили сообщения о том, что США тайно обратились к ОПЕК с просьбой увеличить добычу на 1 млн баррелей в день из-за непомерно высоких цен на бензин. Недолго думая, игроки, услышав сочетание «увеличить добычу», кинулись распродавать Brent, однако как только эмоции улеглись, котировки восстановились, хотя и остались в минусе по итогам торговых суток.

Рынки вспомнили о потенциальной угрозе со стороны предстоящего саммита в Вене, на котором экспортеры могут действительно нарастить показатели производства и тем самым замедлить процесс восстановления баланса на рынке.

Тем временем статистика из США не порадовала. Запасы сырой нефти сократились на 2 млн баррелей против прогноза падения на 1,8 млн, а вот запасы бензина неожиданно подскочили сразу на 3,8 млн баррелей против прогноза роста на скромные 590 тыс.

Отчет не добавил оптимизма на рынке, однако Brent выкупили на просадке, и с утра котировки продолжают восстановление, превысив области 75,50. Сегодня Минэнерго опубликует официальный отчет по запасам и добыче, который может тоже подпортить настроение игрокам. Ближайшая значимая поддержка для Brent проходит в районе 75.







Михаил Мащенко, аналитик социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ













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