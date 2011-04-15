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06.06.2018

Государство поддержит Газпром

Во вторник рынок снизился к закрытию. Большинство акций ушло в красную зону или приблизилось к ней. Лидерами роста стали акции En+ (+11,99%), поводом послужила информация о продлении срока сделок с компанией. Аутсайдерами стали бумаги Сбербанка (-2,02%). Пара USD/RUB подросла до 62,50 на фоне коррекции цены на нефть до $75 за барр.
Газпром (-0,30%) может рассчитывать на господдержку. Речь, безусловно, идет по юридической и политической поддержке монополии в деле о споре с Нафтогазом на сумму $2,6 млрд. Разбирательства по этому делу продолжаются, но Нафтогаз добивается ареста активов, что может затруднить ведение бизнеса в Европе. Новость слабонегативная для компании, на мой взгляд, высоки шансы уладить конфликт с украинской компанией без болезненных последствий.
Минфин увеличит объем покупок валюты. В июне ведомство планирует потратить 380 млрд руб., что почти на 20% больше, чем в мае. Это около 10% от прогнозируемого объема торгов на бирже и является одним из факторов, заметно препятствующих укреплению рубля. В связи с предстоящим ЧМ-2018 Минфин, вероятнее всего, будет проявлять осторожность, и снизит активность в случае скачков ослабления рубля. Ориентируюсь на диапазон 61-64 в паре USD/RUB в июне.
Ожидаю спокойную динамику. На локальном рынке мало заметных событий. Рынок будет следовать за внешним фоном. Ориентир по паре USD/RUB: диапазон 62,00-63,00. Ожидания по индексу Мосбиржи: 2290-2320 п.



Георгий Ващенко, начальник управления операций на российском фондовом рынке ИК «Фридом Финанс»




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