Во вторник рынок в целом оставался в фазе консолидации, оснований для сильных движений не нашлось. Под давлением оказались акции Сбербанка (SBER, -2.0%) – не исключено некоторое «охлаждение» спроса со стороны нерезидентов, в портфелях которых бумаги Сбербанка занимают большой вес в сравнении с другими российскими акциями. Акции АФК Система (AFKS) подешевели на 1.2%, Сургутнефтегаза (SNGS) – на 0.9%. Тем временем оживился спрос в бумагах НЛМК (NLMK, +2.2%). Акции Аэрофлота (AFLT) подорожали на 1.6%, Северстали (CHMF) – на 1.0%, Мечела (MTLR) – на 0.9%.

Во втором эшелоне продолжается повышение по отдельным бумагам. Так, обыкновенные акции Самараэнерго (SAGO) подорожали на 6.2%, группы ГАЗ (GAZA) – на 5.1%, шахты Распадской (RASP) – на 4.3%.

Фондовые индексы США закрылись разнонаправлено, фьючерсы на фондовые индексы США торгуются немного выше уровней закрытия, зафиксированных во вторник. Европейские фондовые индексы закрылись в среднем в небольшом минусе, по азиатским пока не сложилось единой динамики движения.

Сегодня в начале торгов возможно некоторое повышение по индексу РТС вслед за ценами на нефть, но оснований для заметных движений на рынке пока недостаточно. Участники торгов ожидают встречи лидеров стран G7 в конце недели, на которой наиболее острым из обсуждаемых вопросов, по всей вероятности, будет вопрос международной торговли. С позиций технического анализа, продолжается «проработка» уровня 1170 пунктов по индексу РТС. На валютном рынке в начале торгов вероятно продолжение консолидации вблизи отметки 62.0 по паре доллар-рубль. Во второй половине дня повлиять на динамику курса доллара могут данные по балансу внешней торговли США (15:30 мск),







Антон Старцев, ведущий аналитик компании «ОЛМА»











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