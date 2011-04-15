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06.06.2018

Рубль по-прежнему ожидает итоги саммита ОПЕК

Российский рынок акций во вторник закончил торги на негативной ноте на фоне напряженности, которая царит на мировых рынках из–за торговых войн, развязанных США против ЕС, Китая и других стран. Инвесторы пока не понимают, какие меры им предпринимать, так как торговые войны легко могут столкнуть мировую экономику в рецессию.
Среди упавших в цене бумаг в лидерах по итогам торгов были акции
компаний финансового (-0,58%), нефтехимического (-0,56%) и
энергетического (-0,28%) секторов.
Индекс ММВБ к концу торговой сессии снизился на 0,23% и закрылся на уровне 2318.23 пункта. Индекс РТС упал на 0,59% и остановился на уровне 1172.77 пунктов на фоне снижения курса рубля к доллару США и евро.
Цены на сырую нефть к концу торгов в России торговались разнонаправленно на фоне санкций в отношении Ирана, что оказало давление на котировки нефти марки Brent. Котировки марки Brent к концу торгов в РФ упали на 1,13%, до 74,44 долларов за баррель. Котировки WTI выросли на 0,22%, до 64,89 долларов за баррель.
На валютном рынке рубль к концу торгов в России снизился по отношению к евро и доллару США, в связи с корректировкой цен на нефть. Пара доллар США/рубль с расчётом на завтра выросла на 0,29%, до 62,24 рублей за доллар. Пара евро/рубль прибавила 0,22%, до 72.77 рублей.
Рубль по-прежнему ожидает итоги саммита ОПЕК, которые зададут
направление ценам на сырую нефть и окажут тем самым влияние на динамику курса рубля.
В среду будут опубликованы данные ВВП Австралии, состоится выступление заместителя главы РБА по финансовой системе Мишель Баллок и представителя ЕЦБ Питера Прата, выйдут многочисленные данные экономической статистики США и Канады.
Кроме этого, будут опубликованы данные по запасам нефти и нефтепродуктов от Министерства энергетики США.


Сергей Козловский, руководитель аналитического отдела Grand Capital



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