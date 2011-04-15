Российский рынок акций во вторник закончил торги на негативной ноте на фоне напряженности, которая царит на мировых рынках из–за торговых войн, развязанных США против ЕС, Китая и других стран. Инвесторы пока не понимают, какие меры им предпринимать, так как торговые войны легко могут столкнуть мировую экономику в рецессию.

Среди упавших в цене бумаг в лидерах по итогам торгов были акции

компаний финансового (-0,58%), нефтехимического (-0,56%) и

энергетического (-0,28%) секторов.

Индекс ММВБ к концу торговой сессии снизился на 0,23% и закрылся на уровне 2318.23 пункта. Индекс РТС упал на 0,59% и остановился на уровне 1172.77 пунктов на фоне снижения курса рубля к доллару США и евро.

Цены на сырую нефть к концу торгов в России торговались разнонаправленно на фоне санкций в отношении Ирана, что оказало давление на котировки нефти марки Brent. Котировки марки Brent к концу торгов в РФ упали на 1,13%, до 74,44 долларов за баррель. Котировки WTI выросли на 0,22%, до 64,89 долларов за баррель.

На валютном рынке рубль к концу торгов в России снизился по отношению к евро и доллару США, в связи с корректировкой цен на нефть. Пара доллар США/рубль с расчётом на завтра выросла на 0,29%, до 62,24 рублей за доллар. Пара евро/рубль прибавила 0,22%, до 72.77 рублей.

Рубль по-прежнему ожидает итоги саммита ОПЕК, которые зададут

направление ценам на сырую нефть и окажут тем самым влияние на динамику курса рубля.

В среду будут опубликованы данные ВВП Австралии, состоится выступление заместителя главы РБА по финансовой системе Мишель Баллок и представителя ЕЦБ Питера Прата, выйдут многочисленные данные экономической статистики США и Канады.

Кроме этого, будут опубликованы данные по запасам нефти и нефтепродуктов от Министерства энергетики США.





Сергей Козловский, руководитель аналитического отдела Grand Capital







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