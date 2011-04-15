Рубль пригрелся в зоне комфорта

Рубль оставался в рамках диапазона на торгах во вторник, хотя в моменте успел коснуться минимума 30 мая на фоне резкого обвала котировок нефти, которые впоследствии восстановились и утянули за собой российскую валюту. Так, пара доллар/рубль, добравшись до 62,40 руб., в очередной раз финишировала в районе отметки 62 руб.

Никаких фундаментальных изменений для нашей валюты не происходит, да и техническая картина остается прежней – курс продолжает осциллировать вокруг уровня 62 руб., который уже заслужил статус зоны комфорта. Предпосылок для выхода из этой зоны в ближайшее время не наблюдается, если, конечно, на рынке нефти или же не геополитическом фронте не произойдет резких перемен.

Доллар в последнее время стал показывать слабину на международной арене, но при этом всегда старается минимизировать свои потери, не желая выходить из бычьего тренда. Это означает, что рассчитывать на ощутимое укрепление позиций рубля сейчас не приходится, особенно на фоне рисков со стороны рынка энергоносителей, где медвежьи отскоки носят все более агрессивный и эмоциональный характер, что объясняется нарастающей нервозностью игроков перед саммитом ОПЕК в Вене.

В краткосрочной перспективе пара доллар/рубль, вероятно, продолжит консолидироваться, причем дневные колебания будут оставаться ограниченными. В верхней части графика важной выглядит зона 62,40 руб., пробить которую будет не так просто.







Игорь Ковалев, аналитик ГК ИнстаФорекc











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